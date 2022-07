Bustos espera ter elenco recuperado para escalar Santos contra o Flamengo

Depois de jogar cheio de desfalques durante o empate por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Santos deve ter mais opções para o jogo contra o Flamengo, no sábado. De acordo com o técnico Fabián Bustos, a tendência é que boa parte dos jogadores que ficaram no litoral paulista esteja à disposição para enfrentar o time rubro-negro na Vila Belmiro.

“Três jogadores não viajaram porque estavam suspensos e voltarão a ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro Dois ou três estão em plena recuperação física, saindo de lesões. Devemos contar com sete ou oito que ficaram em Santos. Acredito que, sim, vamos ter os jogadores recuperados”, respondeu o argentino em coletiva depois da partida pelo torneio continental.

O trio suspenso é formado por John, Léo Baptistão e Lucas Barbosa. Além deles, outros nomes que devem voltar são Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo, poupados em razão de desgaste físico. Fora do jogo na Venezuela para realização de trabalhos preventivos, Eduardo Bauermann e Ricardo Goulart também podem retornar.

Outras baixas na Sul-Americana foram de jogadores impossibilitados de atuar por estarem lesionados. É o caso de Maicon e Madson, ambos em fase de transição após enfrentarem problemas musculares. Quem também ficou de fora foi o volante Sandry, que testou positivo para covid-19 e foi liberado para se recuperar em casa.

Sétimo colocado do Brasileirão, com 19 pontos, o Santos enfrenta o Flamengo às 19 horas de sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada. Depois, na quarta-feira, decide a vaga nas quartas de final da Sul-Americana em novo duelo com o Deportivo Táchira, em casa.