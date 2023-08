Buffon desiste de nova temporada pelo Parma e anuncia aposentadoria aos 45 anos

A longa e vitoriosa carreira do goleiro Gianluigi Buffon chegou ao fim nesta quarta-feira. Após voltar ao Parma, clube que o revelou na década de 1990, e disputar duas temporadas da Série B italiana, o multicampeão de 45 anos decidiu que chegou a hora de parar, mesmo com um contrato válido por mais um ano com a equipe.

“Obrigado, amigos. Vocês me deram tudo. Eu dei tudo a vocês. Nós fizemos isso juntos”, escreveu Buffon em seu Instagram ao publicar um vídeo de momentos marcantes de sua carreira. O lendário goleiro, por muito tempo considerado um dos melhores do mundo, era o único jogador que fez parte da Itália campeã da Copa do Mundo de 2006 ainda em atividade. Durante a campanha do título mundial, ele sofreu apenas dois gols: um contra, do companheiro Zaccardo, e outro em pênalti convertido por Zinedine Zidane na final contra a França.

Após viver os primeiros anos da carreira no Parma, Buffon foi contratado pela Juventus em 2001, assumiu a titularidade rapidamente e ficou no clube por 17 temporadas. Neste período, venceu o Campeonato italiano dez vezes. Após os dois primeiros títulos, conquistados em 2002 e 2003, viveu o período nebuloso do rebaixamento do clube após o “Calciopoli”, escândalo de manipulação de resultados que chocou o futebol italiano.

O goleiro continuou mesmo na segunda divisão e conseguiu ajudar no retorno para conquistar os outros oito títulos. Falta ao seu currículo, contudo, um título da Liga dos Campeões, com três derrotas em finais, o que não diminuiu nem um pouco sua importância na história do time de Turim. “Uma lenda pendura suas luvas hoje”, escreveu a página oficial da Juventus. “Suas defesas, seus sorrisos e seu caráter serão lembrados para sempre. Obrigado, e parabéns pela carreira incrível”.

Buffon deixou a Juventus em 2018 para uma breve passagem pelo Paris Saint-Germain, mas voltou para Turim na temporada seguinte. Então, em 2021, retornou ao Parma para tentar ajudar no acesso à Série A, mas não conseguiu concluir a missão. “Ao longo de sua ilustre carreira, Gigi mostrou incomparável determinação, habilidade e paixão dentro e fora de campo”, disse o presidente do clube, Kyle Krause. “Parma sempre será a casa dele”.