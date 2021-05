Buffon confirma saída da Juventus e diz que está ‘refletindo’ sobre aposentadoria

A segunda passagem de Gianluigi Buffon pela Juventus está perto de se encerrar. O goleiro anunciou nesta terça-feira que vai deixar a equipe de Turim em definitivo ao final da temporada, quando acaba seu atual contrato. Em entrevista à emissora de TV beIN Sports, o ídolo do clube italiano, de 43 anos, deixou no ar a hipótese de também encerrar a carreira.

De acordo com Buffon, a despedida da Juventus desta vez é em definitivo. “O meu futuro está claro e traçado: este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo”, disse o goleiro.

“Recebi tudo e não podia pedir mais. É o fim de um ciclo”, completou o goleiro, que tem 683 jogos pela Juventus e atualmente é reserva do polonês Szczesny – participou de poucas partidas sob comando do técnico Andrea Pirlo. Um dos possíveis para ele é a Atalanta, que conta com Sportiello para a posição de titular, mas que pode dar uma nova perspectiva para Buffon.

Natural da cidade italiana de Carrara, Gigi, como é apelidado Buffon, estreou profissionalmente no Parma, clube onde fez as categorias de base, em novembro de 1995. Em 2001 chegou na Juventus, onde ficou até 2018, quando foi para o Paris Saint-Germain jogar uma temporada apenas antes de retornar para Turim no ano seguinte.

Considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos, Buffon tem mais de 25 títulos na carreira, sendo que 21 deles pela Juventus, entre eles a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, com a seleção da Itália.