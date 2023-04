Esporte Bucks vencem Bulls e cravam melhor campanha geral; Lakers perdem duelo direto com os Clippers

O Milwaukee Bucks garantiu, na noite desta quarta-feira, a melhor campanha geral da temporada regular da NBA e terá o direito de decidir em casa contra todas as outras franquias em seu caminho nos playoffs. O posto foi alcançado após uma vitória por 105 a 92 sobre o Chicago Bulls, no Fiserv Forum, em partida marcada por ótima atuação de Jrue Holiday, autor de um “double-double” de 20 pontos e 15 assistências, além de ter somado oito rebotes.

A franquia de Wisconsin jogou sem Giannis Antetokounmpo, ainda lesionado, e perdeu Khris Middleton por lesão ao longo da partida. Mesmo sem dois de seus principais jogadores, contou com atuações individuais tão boas quanto a de Holiday. Bobby Portis teve 27 pontos e 13 rebotes, enquanto Brook Lopez marcou 26 pontos.

“É, definitivamente, uma grande conquista”, disse Lopez sobre a melhor campanha geral. “É legal porque nós tivemos diferentes escalações ao longo do ano, e independentemente de quem nós mandamos para a quadra, nossos jogadores entram com a mentalidade certa e vão atrás do sucesso”, completou.

Líder do Leste, com 58 vitórias e 22 derrotas, os Bucks não podem mais ter seus números superados por nenhum time de ambas as conferências. O Bulls, por sua vez, é o décimo colocado e já está garantido no play-in. A temporada regular termina neste domingo.

Enquanto o Leste já tem seus classificados definidos, no Oeste a batalha continua aberta a partir da quinta colocação, e a jornada do Los Angeles Lakers segue permeada por doses de sofrimento. LeBron James até exibiu seu brilho habitual na Crypto.com Arena, com 33 pontos, oito rebotes e sete assistências, mas a franquia foi derrotada por 125 a 118 para o LA Clippers.

Foi a 11ª derrota seguida dos Lakers para o rival de Los Angeles, que teve 27 pontos de Norman Powell e 25 de Kawhi Leonard para vencer esta noite. O resultado levou os Clippers ao quinto lugar da classificação, Já a equipe de LeBron James caiu para a sétima posição

Em Dallas, os Mavericks venceram o Sacramento Kings, já garantido nos playoffs, por 123 a 119, e encerram uma série de derrotas que já durava três jogos. Kyrie Irving anotou 31 pontos e Luka Doncic fez 29. A franquia do Texas sofreu uma grande derrocada na reta final da temporada regular e ocupa o 11º lugar, mas ainda briga por uma vaga no play-in.

As maiores pontuações da noite foram registradas em Nova Orleans e Indianápolis. Jaren Jackson Jr. teve 40 pontos e nove rebotes, mas não impediu que o Memphis Grizzlies, vice-líder do Oeste, perdesse por 138 a 131 para o Pelicans de Hebert Jones, autor de 35 pontos e sete rebotes. Já o New York Knicks aproveitou os 39 pontos, seis rebotes e nove assistências de Immanuel Quickley para engatilhar um triunfo por 138 a 129 sobre o Indiana Pacers.

Confira os resultados da NBA da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 108 x 123 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 129 x 138 New York Knicks

Atlanta Hawks 134 x 116 Washington Wizards

Boston Celtics 97 x 93 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 105 x 92 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 138 x 131 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 123 x 119 Sacramento Kings

LA Clippers 125 x 118 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Miami Heat

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Denver Nuggets