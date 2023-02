Bucks sofrem, mas vencem desfalcado Boston Celtics em duelo de líderes na NBA

O Milwaukee Bucks sofreu na noite desta terça-feira, mas conseguiu derrubar o Boston Celtics, dono da melhor campanha da temporada da NBA até agora, na prorrogação. Em casa, os Bucks aproveitaram os desfalques de peso do rival para levar a melhor, pelo placar de 131 a 125, ampliando a série invicta para 11 jogos, a maior da competição no momento.

O resultado aumentou ainda mais a disputa pela liderança da Conferência Leste e pelo status de melhor time do campeonato até agora. Os Celtics “queimaram gordura” na liderança, mas seguem na ponta, agora com retrospecto de 41 vitórias e 17 derrotas. Os Bucks vêm logo atrás, com 40/17.

O duelo em Milwaukee tinha tudo para ser o mais aguardado da temporada, envolvendo líder e vice-líder, os dois melhores times do campeonato até agora. Mas a série de baixas dos Celtics acabaram esvaziando o confronto. O time de Boston não contou com Jayson Tatum e Jaylen Brown, além de Marcus Smart e Al Horford.

Os desfalques abriram caminho para o show de Giannis Antetokounmpo, autor de 36 pontos, 13 rebotes e nove assistências. O cestinha da partida foi Jrue Holiday, com 40 pontos.

“Eu realmente não ligo muito sobre como eu joguei, desde que o time vença. Se estivermos vencendo, estou feliz. Das estatísticas, a única que me preocupa é o ‘turnover’ (que registra a perda da posse de bola). É assim que eu defino se eu tive um jogo bom ou ruim. Nesta noite, tivemos cinco turnovers, certo? Para mim, isso machuca minha alma”, comentou Holiday.

Pelo lado dos Celtics, o destaque individual foi Derrick White, com 27 pontos e 12 assistências. O reserva Malcolm Brogdon anotou 26. No total, seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Pela Conferência Oeste, o jogo mais importante da noite envolvendo o Golden State Warriors. Os atuais campeões da NBA perderam mais uma, desta vez para o Los Angeles Clippers, por 134 a 124, fora de casa.

Vindo de duas derrotas seguidas, o time de Los Angeles foi liderado por Kawhi Leonard, responsável por 33 pontos e sete rebotes. Ele ainda teve o apoio de Norman Powell (24 pontos) e Paul George (20).

Sem o lesionado Stephen Curry, os Warriors contaram com os 28 pontos de Jordan Poole e o “double-double” de Kevon Looney, dono de 11 pontos e 14 rebotes. Oscilante, o time de São Francisco tem o mesmo número de vitórias e derrotas: 29. E está em nono lugar da tabela, fora da zona de classificação direta aos playoffs. Os Clippers, com 32/28, estão em 5º.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Milwaukee Bucks 131 x 125 Boston Celtics

Toronto Raptors 123 x 113 Orlando Magic

Phoenix Suns 120 x 109 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 134 x 124 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 101 x 126 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Miami Heat

Atlanta Hawks x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans