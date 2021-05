Esporte Bucks fazem 4 a 0 no Heat, ‘varrem’ a série e avançam às semifinais do Leste

O primeiro confronto dos playoffs da temporada 2020-2021 da NBA já foi decidido. Neste sábado, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 120 a 103, na American Airlines Arena, em Miami, e com o resultado emplacou a quarta vitória consecutiva e “varreram” o atual vice-campeão da liga para avançar às semifinais da Conferência Leste.

O triunfo no confronto é uma vingança para os Bucks. No ano passado, o time de Milwaukee fez a melhor campanha na temporada regular, mas caiu para o Heat nas semifinais da conferência por 4 a 1. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os playoffs foram disputados em uma “bolha” criada pela NBA no complexo da Disney, em Orlando, na Flórida.

Para os visitantes, o destaque foi o jogo coletivo com quatro jogadores anotando mais de 20 pontos. O astro grego Giannis Antetokounmpo terminou com um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos), o primeiro da sua carreira em playoffs, de 20 pontos, 12 rebotes e 15 assistências e Khris Middleton conseguiu 20 pontos e 11 rebotes. Além dos All-Stars, Brook Lopez marcou 25 pontos e oito rebotes e Bryn Forbes, vindo do banco de reservas, anotou 22 pontos com sete bolas de três.

Pelo lado do mandantes, seis jogadores pontuaram em duplos dígitos. Bam Adebayo anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 20 pontos e 14 rebotes e Jimmy Butler teve um “triple-double” de 12 pontos, 10 rebotes e mais 10 assistências. Do banco de reservas, Kendrick Nunn contribuiu com 18 pontos e Tyler Herro anotou mais 14 pontos e quatro rebotes.

Ambos os times tiveram bons aproveitamentos de quadra, mais de 44%, e do perímetro, acima dos 31%, mas o que diferenciou o confronto foram os rebotes. A equipe de Milwaukee pegou 16 rebotes a mais que o Heat, proporcionando pontos de segunda chance, arremessando 17 bolas a mais que os donos da casa.

Com o resultado, os Bucks esperam o vencedor do confronto entre Brooklyn Nets e Boston Celtics para as semifinais da Conferência Leste. No momento, o time de Nova York está vencendo a série melhor de sete por 2 a 1 e o quarto jogo será neste domingo, em Boston.