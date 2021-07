Bucks esperam que Giannis Antetokounmpo retorne para o começo das Finais da NBA

O Milwaukee Bucks está nas Finais da NBA pela primeira vez desde a temporada 1973-1974. Após a vitória por 118 a 107 contra o Atlanta Hawks no sábado, em Atlanta, a franquia do Wisconsin se tornou campeã da Conferência Leste mesmo sem contar com o astro grego Giannis Antetokounmpo.

Agora, os Bucks têm pouco tempo de descanso até o primeiro jogo contra o Phoenix Suns, nesta terça-feira, em Phoenix. Isso ainda deixa indefinido se Antetokounmpo terá tempo o bastante para se recuperar de uma hipertextensão no joelho esquerdo que o impediu de jogar as últimas duas partidas da série contra os Hawks.

O técnico Mike Budenholzer falou sobre a volta do grego. “Tem que se tratar de um dia de cada vez”, declarou. Além disso, também ficou impressionado com a resiliência do time de Milwaukee em ganhar dois jogos consecutivos sem o MVP (melhor jogador) das duas temporadas anteriores. “É um pouco amargo pra ele não ter jogador os últimos confrontos”, continuou.

Mesmo não jogando, o grego permaneceu no banco de reservas e motivou os seus companheiros, chegando a preocupar seu técnico sobre tomar uma falta técnica.

O armador Jrue Holiday disse que os jogadores estavam impulsionados a ganhar por sua estrela. “Foi por ele”, disse Holiday. “Eu digo, Giannis é único. Nós, obviamente, vemos seu talento, mas como ser humano, ele também é único. Na minha opinião, uma das principais coisas que fizemos foi ganhar e manter o andamento enquanto ele estava machucado”. Além disso, ele adicionou que o triunfo “demonstrou que Milwaukee é um verdadeiro time”.

Khris Middleton, que se destacou no jogo decisivo, também comentou sobre a falta do All-Star. “Definitivamente queria que ele conosco na quadro, mas ele ainda está com a gente”, disse o ala. “No banco, falando durante o jogo, nos apoiando, ele ainda faz parte da equipe”.

Esta temporada significou a quinta vez consecutiva que os Bucks chegaram à pós-temporada, mas sempre ficavam pelo caminho. “Assim como qualquer time, quando o grupo não avança e não chega aonde deseja, é difícil, frustrante”, disse Budenholzer sobre as últimas campanhas do time. “Honestamente, está sendo uma jornada longa, mas tem sido uma ótima”, Middleton declarou sobre o assunto. “Mas vale a pena”, continuou.

A diferença deste ano, segundo P.J. Tucker, foi uma liderança e dedicação que não tinham antes. “Isto só mostra do que o nosso time é capaz”, declarou. Mas mesmo com a vitória, o ala-pivô falou que o time ainda não festejou. “Não fizemos nada ainda”, disse.