Bucks derrotam Clippers e Antetokounmpo comanda 10ª vitória consecutiva na NBA

O Milwaukee Bucks fez mais uma vítima na noite desta sexta-feira pela rodada da NBA ao superar o Los Angeles Clippers por 119 a 106 jogando na casa do adversário. O resultado confirma o embalo da equipe que colecionou a décima vitória seguida na competição. O destaque fica para Giannis Antetokounmpo, que deixou em quadra 35 pontos anotados.

O reflexo desse bom momento aparece na classificação, já que os Bucks só estão atrás do líder Boston Celtics na Conferência Leste. Para o armador Jrue Holiday, autor de 19 pontos no duelo, o time mais uma vez conseguiu impor seu ritmo e o triunfo indica a sintonia de todo o time dentro da quadra. “Há um ponto na temporada em que as coisas ficam repetitivas e as vitórias acontecem naturalmente.”

Protagonista na partida, Antetokounmpo fez a diferença logo no início do confronto ao assinalar os oitos primeiros pontos dos Bucks. O começo avassalador rendeu uma vantagem de 14 a 2 no placar. No segundo quarto, o pivô seguiu com a pontaria certeira e marcou sete dos primeiros dez pontos de sua equipe.

O bom desempenho chamou a atenção até do técnico adversário que reconheceu a boa fase do rival. “Eles colocam você em uma situação difícil. Por isso que têm um bom grupo e ganharam um campeonato há alguns anos. Têm um excelente pivô (Brook López) que foi muito bem no arremesso de três pontos. E, se colocamos um jogador para individualizar em Giannis, ele ataca a cesta e consegue chegar à linha de lance livre”, disse Tyronn Lue, treinador dos Clippers.

Também pela rodada desta sexta-feira, o Memphis Grizzlies conseguiu uma importante vitória de 128 a 107 sobre o Minnesota Timberwolves. Comandados pelo espanhol Santi Aldama, que converteu seis de oito arremessos, a equipe conseguiu se impor e liderar o placar.

No entanto, a exibição de Ja Morant, com 32 pontos, nove rebotes e nove assistências, foi fundamental para construir a boa vantagem dos Griezzlies no quarto período. O resultado foi o segundo triunfo seguido do Memphis depois de passar por uma má fase onde a equipe perdeu oito de nove confrontos. “Este foi apenas o resultado de algumas práticas em nosso currículo”, disse o técnico do Memphis, Taylor Jenkins.

Pelo lado dos Wolves, o destaque ficou por conta de Jaylen Nowell que fez 21 pontos. Para o técnico Chris Finch, no entanto, a sua equipe acabou pecando no sistema de marcação. “Os defensores ficaram muito longe da bola no ponto de ataque. E certamente fica muito mais difícil controlar Ja Morant nessas condições”, afirmou o treinador.

Já o Philadelphia 76ers se reabilitou na competição ao superar o New York Knicks por 119 a 108 na noite desta sexta. Joe Embiid liderou a equipe com 35 pontos, 11 rebotes e ainda seis assistências. James Harden também foi decisivo em quadra. Com 20 pontos, oito rebotes e 12 assistências, ele ajudou a minar qualquer tipo de reação dos Knicks.

O triunfo, no entanto, passou a ser consolidado somente no terceiro quarto, quando os Sixers conseguiram liderar o placar faltando pouco mais de três segundos para o fim do período, tirando uma desvantagem que chegou a ser de 13 pontos. A vitória reabilita a franquia depois de duas derrotas e deixa o time em terceiro lugar na Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 138 x 131 San Antonio Spurs OK

Indiana Pacers 104 x 117 Phoenix Suns OK

Philadelphia 76ers 119 x 108 New York Knicks OK

Boston Celtics 127 x 116 Charlotte Hornets OK

Toronto Raptors 116 x 122 Utah Jazz OK

Miami Heat 97 x 95 Houston Rockets OK

Memphis Grizzlies 128 x 107 Minnesota Timberwolves OK

New Orleans Pelicans 107 x 118 Cleveland Cavaliers OK

Portland Trail Blazers 129 x 138 Oklahoma City Thunder OK

Sacramento Kings 114 x 122 Dallas Mavericks OK

Los Angeles Clippers 106 x 119 Milwaukee Bucks OK

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Orlando Magic x Miami Heat

Washington Wizards x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

New York Knicks x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Dallas Mavericks