Brusque tem dois gols anulados, mas derrota o Ituano e ganha fôlego na Série B

No retorno ao estádio Augusto Bauer, que passou por uma reforma durante o ano, o Brusque ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento, ao derrotar o Ituano, um adversário direto, por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para o atacante Rodrigo Pollero. Ele marcou três gols, mas só um foi validado pela arbitragem.

Com o resultado, o Brusque ultrapassou o Ituano e subiu para o 18º lugar, com 33 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. O Ituano caiu para a vice-lanterna, com 31, acima apenas do Guarani.

O Ituano começou melhor na partida e quase abriu o placar com João Carlos, que chutou cruzado e exigiu uma grande defesa de Matheus Nogueira, aos oito minutos. O Brusque melhorou e dominou por completo a segunda metade do primeiro tempo. Aos 23, Diego Mathias parou em Jefferson Paulino, que espalmou. Logo depois, foi o travessão que salvou o time visitante, na finalização de Dentinho. Rodrigo Pollero pegou o rebote e marcou o gol, que foi anulado por impedimento.

O Brusque seguiu na pressão e mandou uma bola na trave, aos 45, na cabeçada de Pollero. Aos 48, o camisa 9 do time da casa teve outra oportunidade, mas finalizou na rede pelo lado de fora, quando estava cara a cara com o goleiro adversário. Apesar do grande número de chances criadas, o placar terminou 0 a 0.

No segundo tempo, o Brusque não precisou criar um caminhão de chances para chegar ao gol. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Pollero cabeceou para o gol. O atacante chegou a ser puxado por José Aldo, mas, mesmo assim, conseguiu marcar.

Aos 24, Rodrigo Pollero chegou a fazer mais um, mas novamente o impedimento foi marcado. Foi o segundo gol anulado do atacante. O Ituano só foi ausstar aos 32, quando Yann Rolim, após jogada de Leozinho, recebeu dentro da área e finalizou com muito perigo.

O jogo continuou lá e cá, com pressão do Ituano nos acréscimos. O time paulista tentou tudo o que pôde, mas não conseguiu evitar a derrota diante de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Brusque enfrenta o CRB na sexta-feira, às 19h, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). No sábado, às 17h, o Ituano recebe o Ceará, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 ITUANO

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Cristovam (Diego Tavares), Gabriel Pinheiro, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González (Madison); Diego Mathias (Paulinho Moccelin), Dentinho (Ronei) e Rodrigo Pollero (Marcos Serrato). Técnico: Marcelo Cabo.

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Larazoni; Rodrigo (Álvaro), Miquéias (Yann Rolim) e José Aldo (Salatiel); Bruno Xavier (Neto Berola) Thonny Anderson e João Carlos (Leozinho). Técnico: Alberto Valentim.

GOL – Rodrigo Pollero, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Carlos, José Aldo, Thonny Anderson e Yann Rolim (Ituano).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).