Brusque e Ponte Preta empatam sem gols em jogo feio e gramado muito ruim na Série B

Em um jogo muito abaixo tecnicamente, a Ponte Preta ficou no empate sem gols com o Brusque nesta sexta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida foi realizada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), com um gramado muito ruim e que só contribuiu para um futebol de baixa qualidade.

Embora sem perder há três jogos, a Ponte Preta segue sem vencer fora de casa. São quatro derrotas (Goiás, Ituano, América-MG e Botafogo-SP) e agora quatro empates (Operário-PR, Chapecoense, Guarani e Brusque) como visitante. O time paulista aparece na 12ª colocação, com 17 pontos – a quatro da zona de rebaixamento.

O Brusque soma seu quarto empate consecutivo (CRB, Ituano, Avaí e Ponte) e continua na zona de queda. Tem 13 pontos, na 18ª colocação. Está atrás do CRB e na frente apenas de Ituano e Guarani.

O primeiro tempo foi marcado apenas pelos dois gols anulados, um de cada lado, já que o jogo foi bem abaixo tecnicamente. Os times até procuraram o gol desde o início, mas esbarraram na pouca inspiração dos respectivos setores ofensivos e na pouca produção.

Um pouco superior tecnicamente, a Ponte Preta comandou as ações no começo da etapa final, mas faltou ao time paulista mais contundência e personalidade para transformar o melhor momento em gol.

Pior, permitia que o Brusque avançasse ao campo ofensivo e criasse algumas chances de ataque. Aos dois times, porém, faltavam jogadas individuais, arriscar chutes de longe e quebrar a marcação adversária. Assim, o placar ficou num sofrível 0 a 0 e com vaias dos poucos torcedores presentes ao estádio.

Na próxima rodada, a 15ª da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque encara a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), no domingo (14), às 18h30. A Ponte Preta entra em campo na sexta-feira (12) em Campinas contra o Mirassol, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 PONTE PRETA

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Wallace, Everton Alemão e Ianson; Pivô (Wellissol), Rodolfo Potiguar (Madison), Marcos Serrato e Marcelo; Keké (Diego Tavares), Olavio (Osman) e Paulinho Moccelin (Dentinho). Técnico: Luizinho Vieira.

PONTE PRETA – Luan; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro, Dodô (Iago Dias) e Élvis (Émerson); Matheus Régis (Guilherme Beléa) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

CARTÕES AMARELOS – Sérgio Raphael e Dodô (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).