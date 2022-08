Bruno Tabata busca espaço e promete ‘adaptação rápida’ no Palmeiras

Último reforço anunciado pelo Palmeiras na janela de transferências encerrada na segunda-feira, Bruno Tabata jogou 16 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, e não vê a hora de jogar mais vezes. Animado com o retorno ao Brasil após seis temporadas na Europa, o atacante de 25 anos espera não ter problemas para se adaptar ao futebol de seu país natal.

“Sou um jogador que o Abel conhece muito bem, nos enfrentamos muito. Os primeiros dias foram bons para sentir o trabalho dele aqui de perto e poder me adaptar. Vou fazer de tudo para que seja uma adaptação rápida. Foi tudo bom nesta primeira semana, principalmente com a classificação na quarta-feira (na Libertadores, contra o Atlético-MG)”, afirmou o reforço palmeirense durante uma dinâmica na qual respondeu perguntas de sócios do clube.

Formado nas categorias de base atleticanas, Tabata chegou ao Palmeiras na semana passada, na véspera da decisão com o time mineiro, e sofreu ao acompanhar a disputa de pênaltis do camarote do Allianz Parque. Então, três dias depois, entrou em campo no clássico com o Corinthians. Vivendo a euforia de uma semana perfeita para os palmeirenses, encontrou na equipe aquilo que esperava.

“Minha vontade de voltar para o Palmeiras não foi por prestígio, não foi por dinheiro, foi pela oportunidade de fazer história em um grande clube do Brasil. Eu sou jovem e senti que seria a melhor oportunidade de chegar a um grande clube, com um grande treinador. Eu não senti que algum outro clube do Brasil me ofereceria uma estrutura da forma que o Palmeiras dá hoje”, disse.

No aguardo por uma nova oportunidade de ir a campo, Tabata trabalhou com os companheiros nesta quarta-feira, em mais um treino da semana livre antes do duelo direto com o Flamengo, no domingo, pelo Brasileirão. Abel Ferreira tem todo o elenco à disposição, com exceção de Jailson, ainda se recuperando de uma lesão no joelho. O Palmeiras é o líder do campeonato, com 48 pontos contra 39 dos flamenguistas, donos da vice-liderança.