Bruno Soares elimina Demoliner e vai à final do Torneio de São Petersburgo

29 out 2021 às 21:21 • Última atualização 29 out 2021 às 21:42

No duelo de tenistas brasileiros em São Petersburgo, o mineiro Bruno Soares levou a melhor sobre o gaúcho Marcelo Demoliner nesta sexta-feira. O tenista mais experiente e seu parceiro, o escocês Jamie Murray, venceram Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e avançaram à final da competição russa, de nível ATP 250.

Soares vai disputar sua 68ª decisão no circuito profissional. No momento, o brasileiro soma 34 títulos e o mesmo número de vice-campeonatos. No domingo, o tenista mineiro vai tentar desempatar, em busca do 35º troféu. Ele também quer o segundo título do ano. Em 2021, brasileiro e britânico foram campeões em Melbourne, em torneio ATP 250, e vice do US Open.

Eles ainda não sabem quem serão seus adversários na final. Os rivais serão definidos no sábado, no confronto entre a dupla formada pelo casaque Andrey Golubev e o monegasco Hugo Nys e pela parceria do experiente indiano Rohan Bopanna com o canadense Denis Shapovalov.

“Objetivo alcançado, com certeza. A ideia era fazer bastante jogos para pegar ritmo e confiança. Vamos fazer quatro jogos por aqui e isso é super importante pra gente nessa reta final. Além disso, mais importante ainda é somar pontos e manter a vantagem em busca de uma vaga no Finals, que é o nosso grande objetivo da temporada”, comentou Soares.

Soares e Murray ocupam no momento a 8ª colocação do ranking de duplas. Eles buscam se classificar para o ATP Finals, torneio que encerra a temporada ao reunir as oito melhores duplas do ano. Uma vitória no domingo deve selar a vaga da dupla na competição marcada para ser realizada no próximo mês, em Turim, na Itália.

“Esse torneio é muito legal e a cidade é espetacular. Muito feliz de ter conhecido. Claro, está fazendo muito frio, mas é uma das cidades mais bonitas que já visitei, sem dúvidas. Agora é ir com tudo pra essa finalera e buscar o caneco”, comentou Bruno, que disputa o Torneio de São Petersburgo pela primeira vez na carreira.