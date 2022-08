Bruno Miranda chega a Campinas e deve ser confirmado pelo Guarani

O Guarani deve anunciar nesta semana a contratação do atacante Bruno Miranda, que vinha defendendo as cores do Bolívar-BOL. O jogador já se encontra no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, onde realizou exames médicos e deve assinar o novo contrato.

Bruno Miranda chega por empréstimo de um ano, com o Guarani tendo opção de compra em definitivo por valor que não foi revelado. Assim, o time bugrino também contará com o jogador para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem.

O atacante tem 24 anos e jogou na base do Calleja-BOL e Universidad de Chile-CHI. Depois atuou no futebol dos Estados Unidos por DC United e Richmond Kickers. Em 2019, retornou ao futebol boliviano, onde atuou por Jorge Wilstermann e Royal Pari FC, antes de desembarcar no Bolívar, em 2021.

A chegada de Bruno Miranda aumenta o leque de opções ofensivas para o técnico Mozart Santos. O treinador também tem para o setor ofensivo as seguintes opções: Bruno José, Lucas Venuto, Nicolas Careca, Julio Cesar, Yago, Yuri Tanque e Maxwell.

O Guarani ocupa a 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O próximo desafio é diante do Criciúma nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada.