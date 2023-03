Bruno Mendes é inscrito e vai estrear pelo Guarani na Taça Independência

O Guarani vai ter uma novidade entre os inscritos para a Taça Independência. Isso porque, contratado recentemente, visando o mata-mata do Paulistão, o atacante Bruno Mendes entrou na vaga que vinha sendo do jovem Kaike e poderá reestrear pelo clube.

Outras três trocas em relação à lista de inscritos da primeira fase do Estadual podem ser feitas até sexta-feira. Sem atuar há cinco meses, ou seja, desde novembro de 2022, quando ainda defendia o Cerezo Osaka, do Japão, ele está fazendo treinos específicos de condicionamento físico desde que chegou a Campinas.

A provável estreia do jogador acontece, inclusive, na própria sexta-feira, quando pelas quartas de final do torneio, o Guarani recebe a Portuguesa, no estádio Brinco de Ouro, às 20h, em jogo único. Em caso de empate, a definição irá para os pênaltis.

Aos 28 anos, Bruno Mendes irá fazer a sua terceira passagem pelo time de Campinas, onde começou a carreira em 2012, sendo vice-campeão paulista. Voltou em 2018, quando participou da campanha do acesso na elite estadual. Além disso, teve boas passagens pelo Athletico-PR e pelo Botafogo-RJ.