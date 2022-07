Esporte Bruno Melo deve ser o lateral esquerdo do Corinthians no duelo com Santos na Vila

Bruno Melo deverá ser o lateral-esquerdo do Corinthians no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Santos, na Vila Belmiro, substituindo Fábio Santos e Lucas Piton, dois principais do setor.

Aos 36 anos, Fábio Santos está esgotado fisicamente, após atuar contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, e frente ao Flamengo, pelo Brasileirão. Já Piton foi substituído no intervalo com suspeita de fratura em um dedo da mão.

“Estou muito satisfeito por poder contribuído com meus companheiros”, disse Bruno Melo à TV Corinthians. “A gente respeita a equipe do Santos, vai ser um jogo muito difícil. Temos uma vantagem, mas vamos para lá em busca da vitória e da classificação.”

O técnico Vítor Pereira não vai contar mais uma vez com uma série de jogadores. Maycon, Renato Augusto, Fagner e estão em fase de transição, mas deverão aprimorar mais a parte física. Gustavo Mantuan, Júnior Moraes estão fora do clássico em Santos, enquanto Willian participou de atividades de campo, mas também não deve ser aproveitado pelo treinador.

Um time provável para iniciar a partida na Vila Belmiro poderá formar com: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Adson, Mosquito e Guedes. No primeiro duelo, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 4 a 0.