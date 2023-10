Bruno José corre contra o tempo para não desfalcar o Guarani em duelo direto na Série B

Focado na manutenção do G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem um duelo importante no próximo domingo, quando visita o líder Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 18h. Com um trauma no pé sofrido no empate por 1 a 1 contra o Vila Nova, o meia-atacante Bruno José corre contra o tempo para não ser desfalque.

Ele foi substituído no segundo tempo por conta de dores no pé. Desde então, vem fazendo tratamento intenso junto ao departamento médico, com sessões de fisioterapia, para ter condições de jogo. Já houve uma melhora no edema, mas a tendência é que ele só volte a treinar com bola na quinta ou sexta-feira.

Caso Bruno José não tenha condições de jogo, Umberto Louzer tem inúmeras opções para o setor: Gustavo França, Isaque, Iago Teles e Pablo Thomaz. Esse último, inclusive, marcou o gol de empate contra o Vila Nova e é um dos favoritos.

Por outro lado, o zagueiro Alan Santos já voltou a trabalhar com bola e está sendo monitorado. Caso não volte a sentir dores musculares, deve ser titular ao lado de Lucão. Com isso, Wálber retornaria à reserva.

O Guarani é quarto colocado da Série B com 54 pontos e está um ponto na frente do Atlético-GO, que é o primeiro time fora do G-4, com 53. Coincidentemente, o time goiano vai estar em Campinas no domingo para medir forças com a Ponte Preta, que segue ameaçada de rebaixamento.