Bruno Henrique vai operar o joelho e pode ficar fora do Flamengo por até um ano

O atacante Bruno Henrique vai ser submetido a uma cirurgia no joelho direito e deve ficar fora de atividade por um longo período. O tempo de recuperação previsto está entre dez e 12 meses. O anúncio foi feito pelo Flamengo nesta segunda-feira. O clube constatou a lesão multiligamentar que aconteceu na partida diante do Cuiabá. O departamento médico cogitava a possibilidade de fazer um tratamento convencional para recuperar o atleta, mas acabou decidindo por um procedimento cirúrgico.

Diante da gravidade da situação, antes da partida contra o Atlético-MG, neste domingo, o elenco rubro-negro entrou em campo com uma faixa de incentivo ao companheiro. A mensagem trazia a inscrição “Força, Bruno Henrique! Estamos com você”.

O desfalque do atleta dificulta ainda mais a missão de Dorival Júnior em recuperar o Flamengo. Em três partidas no comando da equipe carioca, o novo treinador tem duas derrotas e uma vitória, justamente sobre o Cuiabá.

Um dos principais nomes do grupo rubro-negro, Bruno Henrique deixa aberta uma vaga no ataque. Contra os mineiros, no domingo, Vitinho iniciou a partida e depois deu lugar a Marinho. Ambos tiveram atuação discreta.

Diante do desfalque, a contratação de Everton Cebolinha ganha mais importância ainda para o Flamengo na temporada. O atleta, no entanto, só poderá fazer a sua estreia a partir do dia 18 de julho, data em que se inicia a janela de transferência. O reforço já fez exames médicos e assinou contrato com o clube.