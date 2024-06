Esporte Bruno Henrique sofre trauma no pé esquerdo durante treino e vira o 8º desfalque do Flamengo

O técnico Tite comandou uma atividade tática para definir a equipe na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, visando a partida diante do Juventude, que acontece nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e acabou ganhando mais um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e está em tratamento no CT. Após o treino, a delegação seguiu para o aeroporto onde viajará nesta tarde rumo a Caxias do Sul.

Segundo o clube, os exames do atleta não constataram fratura, e ele já está em tratamento no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O jogador é mais uma dor de cabeça para o técnico Tite, que terá pelo menos outros sete desfalques para o jogo.

Por causa da Copa América, estão indisponíveis: Arrascaeta, De la Cruz, Matias Viña e Varela, que estão na seleção do Uruguai, e Erick Pulgar, que está com o Chile. Everton Cebolinha e Igor Jesus seguem no departamento médico. O atacante está tratando uma lesão no quadril, enquanto o volante sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo.

Na atual temporada, Bruno Henrique tem 29 jogos, quatro gols e uma assistência com a camisa do Flamengo. O confronto, válido pela 12ª rodada, vale a manutenção da liderança na competição nacional.

Flamengo e Juventude já se enfrentaram em 29 oportunidades na história, com vantagem rubro-negra. Foram 11 vitórias do Flamengo, oito empates e dez derrotas. O último confronto entre as equipes terminou empatado por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão de 2022. Os gols rubro-negros foram marcados por Matheuzinho e Werton.