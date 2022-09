Esporte Bruno Henrique fará nova cirurgia no joelho no Flamengo para ter ‘flexibilidade’

Três meses após ter sido submetido a cirurgia de reconstrução dos ligamentos do joelho direito, o atacante Bruno Henrique ficou sabendo que terá de passar por novo procedimento no local, agendado para esta sexta-feira, para ganhar mais ‘flexibilidade.’

O clube carioca informou que a intervenção não modificará o prazo de recuperação do jogador, estipulado em junho entre 10 e 12 meses. O tratamento seguirá normalmente no CT Ninho do Urubu e o retorno está previsto para o segundo semestre de 2023.

“O clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique passará por uma artroscopia para retirada de fibrose cicatricial no joelho direito na próxima sexta-feira”, anunciou o Flamengo nesta quinta-feira.

Assim como a primeira cirurgia, o novo procedimento também será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O médico explicou o motivo da intervenção após os primeiros três meses de recuperação.

“O Bruno passou por uma cirurgia complexa de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por seis semanas, com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação”, disse Luiz Antônio Vieira.

O médico garantiu que a recuperação vem sendo boa e o novo procedimento será apenas um “adicional” para evitar sequelas. “Ele atualmente se encontra com o joelho estável, boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com três meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que alcance a flexão total da articulação”, explicou.