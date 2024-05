Esporte Bruno Henrique desfalca o ataque do Flamengo diante do Corinthians no Maracanã

O Flamengo encerrou a sua preparação nesta sexta-feira para enfrentar o Corinthians no final de semana e o técnico Tite ganhou um problema de última hora. O atacante Bruno Henrique reclamou de uma entorse no pé esquerdo e está fora do compromisso de sábado, às 16h, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Titular nos últimos sete jogos da equipe, o camisa 27 deve ceder a vaga para Everton Cebolinha atuar ao lado de Pedro no ataque da equipe carioca. Em crise pelos recentes tropeços, o rubro-negro não vence uma partida no Nacional há três rodadas.

O último triunfo foi nos 2 a 1 sobre o São Paulo. Depois disso, o Flamengo empatou com o Palmeiras, perdeu o clássico para o Botafogo e ficou no empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Tite aguarda o retorno do uruguaio Arrascaeta, que se recupera de uma lesão na coxa. Mesmo que não tenha condições de atuar os 90 minutos, o meia deve ficar à disposição no banco de reservas.

Para o jogo com o Corinthians, Tite mais uma vez deve colocar a equipe no 4-3-3. Caso inicie como titular, Lorran deve atuar aberto pelo lado direito. Com Erick Pulgar fora do time por contusão, Allan vai atuar ao lado de De la Cruz e Gérson. Gabigol mais uma vez fica como opção no banco de reservas.