Bruno Fratus empata com rival campeão olímpico e leva o ouro na França

Um dos atletas brasileiros com chance de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bruno Fratus faturou nesta terça-feira o ouro na etapa de Canet-em-Roussillon do Circuito Mare Nostrum de natação, disputado na França. O nadador brasileiro fez a mesma marca do francês campeão olímpico Florent Manaudou (22s12) na final e os dois terminaram empatados no primeiro lugar.

Nas eliminatórias, Fratus passou com o quarto melhor tempo: 22s50. Na final, baixou ainda mais a marca para conquistar sua segunda medalha no Circuito Mare Nostrum, um dos mais importantes do mundo, nesta temporada. Bjoern Seeliger, da Suécia, completou o pódio com 22s30.

No último domingo, em um formato com eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, Fratus conquistou a medalha de prata nos 50 metros livre na etapa de Mônaco do circuito. Ele foi derrotado na final para o holandês Thorm de Boer, que marcou 21s62.

O Circuito Mare Nostrum segue nesta quarta-feira em Canet e depois vai para Barcelona, onde nos dias 5 e 6 de junho, será encerrado.

Aos 31 anos, Fratus está garantido em sua terceira Olimpíada. Nas últimas duas, foi finalista nos 50 metros livre e conquistou medalhas nos últimos três mundiais de natação que disputou. Manaudou foi ouro na prova nos Jogos de Londres, em 2012 e prata, no Rio, em 2016.