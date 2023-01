Bruno César é anunciado pelo XV de Piracicaba e cita prioridade à família

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, o atleta de 34 anos retorna ao Brasil após duas temporadas em Portugal - Foto: Divulgação

O meio-campista Bruno César foi anunciado nesta quinta-feira (5) como novo reforço do XV de Piracicaba para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Natural de Santa Bárbara d’Oeste, o atleta de 34 anos que possui passagem pelo Corinthians retorna ao Brasil após duas temporadas em Portugal e se diz motivado por estar perto da família, que mora em Americana.

Apesar de ter nascido em Santa Bárbara d’Oeste, Bruno passou por equipes amadoras de Americana, como Unidos da Cordenonsi, Cidade Jardim e Atlético Ipiranga. Em novembro, ele recebeu o título de cidadão americanense na Câmara Municipal. Durante sua apresentação, Bruno afirma que a proximidade da família foi ponto crucial para seu acerto com o XV.

“Quase dois anos longe da família, meus filhos e minha esposa não foram para Portugal, muitas coisas aconteceram e o país fechou. Uma das prioridades era voltar para ficar perto da família. A prioridade era ficar em São Paulo, eu tenho família em Americana e o projeto do XV me agradou”, disse em coletiva de imprensa.

Ainda em 2022, após retornar de Portugal, disputou o Campeonato de Futebol Amador de Americana, sendo finalista com o Cidade Jardim, que foi vice-campeão. Ele afirma que não podia atuar profissionalmente por conta da janela de transferências fechada e que a participação no amador o ajudou a manter a forma.

“Pude jogar dois jogos com o Cidade Jardim, tenho o Jussani e o Celsinho, que vou enfrentar agora na série A2. Não podia jogar outros campeonatos, a janela tinha fechado, então foi uma maneira de estar em atividade junto com o personal trainer e tentamos fazer esses jogos para não ficar totalmente parado”, explicou.

No futebol profissional, o meia fez parte da equipe do Santo André que foi vice-campeã paulista em 2010. A boa campanha no ABC o levou até o Corinthians, onde disputou 50 partidas e marcou 15 gols. Após a passagem no Parque São Jorge, foi para o Benfica, de Portugal, onde conseguiu fazer uma boa temporada de estreia, que rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira, em 2011.

Em solo brasileiro, Bruno César ainda atuou por Palmeiras e Vasco da Gama. O meia ainda teve uma passagem pelo Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, mas construiu a maior parte de sua carreira em Portugal. Além do Benfica, jogou no Estoril Praia e no Sporting, onde ficou por três temporadas. Seu último clube, o Penafiel, também é lusitano, mas disputa a segunda divisão local. Ele esteve lá nos últimos dois anos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco