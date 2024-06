Esporte Bruninho ainda se recupera de lesão e desfalca Brasil no início da 3ª semana da Liga das Nações

O levantador Bruninho ainda não se recuperou de um estiramento que sofreu no início da Liga das Nações de vôlei. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira masculina informou que o jogador trabalha para se reabilitar totalmente do problema muscular na panturrilha esquerda. E será desfalque contra a Holanda, na terça-feira.

A previsão inicial da Confederação brasileira de Voleibol (CBV) era de que Bruninho estivesse em boas condições físicas para voltar à seleção nesta terceira semana da Liga das Nações, a ser disputada em Manila, nas Filipinas, a partir de terça-feira – o Brasil enfrentará a Holanda a partir das 6h (de Brasília).

O experiente levantador se machucou no início deste mês, antes de começar a segunda semana da disputa masculina da Liga das Nações, no Japão. Ele sentiu dores durante um treino e acabou vetado das partidas seguintes, embora tenha seguido junto com a delegação brasileira na competição.

Desta vez, a CBV não apontou previsão de retorno do jogador. Mas, como está inscrito para seguir com a seleção, Bruninho poderá voltar ao time ainda nesta semana, caso se recupere totalmente do problema físico. Para o jogo desta terça, o treinador relacionou os levantadores Brasília e Cachopa.

Confira abaixo a lista dos jogadores disponíveis para o jogo contra a Holanda:

Levantadores: Brasília e Cachopa;

Opostos: Alan e Darlan;

Ponteiros: Adriano, Leal, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maurício Borges;

Centrais: Flavio, Isac e Lucão;

Líberos: Honorato e Thales.