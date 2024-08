Brighton vence o Manchester United com gol do brasileiro João Pedro nos acréscimos - O Liberal

Esporte Brighton vence o Manchester United com gol do brasileiro João Pedro nos acréscimos

Com um gol do atacante brasileiro João Pedro nos acréscimos, o Brighton venceu o Manchester United por 2 a 1 neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o time conseguiu sua segunda vitória após derrotar o Everton por 3 a 0 na abertura da temporada.

O Manchester United teve dois gols anulados por impedimentos e amargou sua primeira derrota após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o Fulham. Na próxima rodada, o Brighton tenta manter os 100% de aproveitamento contra o Arsenal no sábado, em Londres. O time de Manchester busca a reabilitação no clássico com o Liverpool no domingo, em casa.

Em um jogo marcado pela intensa disputa por espaço, houve poucas chances de gol no primeiro tempo. Casemiro, do Manchester, teve uma oportunidade de abrir o placar após uma bola alçada na área do Brighton. O brasileiro subiu e cabeceou por cima do gol.

O time da casa marcou aos 31 minutos após uma falha de marcação do Manchester United. Da intermediária, o brasileiro João Pedro cruzou pela direita. A bola cruzou toda a área e foi parar nos pés de Mitoma no lado esquerdo. O japonês teve tempo para ajeitar o corpo e cruzar de pé direito. Na pequena área, Welbeck só teve o trabalho de encostar na bola para fazer 1 a 0.

Logo após o Brighton abrir o placar, o Manchester United conseguiu o empate, com Rashford, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, os espaços foram aparecendo e as jogadas com chance de gol também. Na primeira etapa, cada time conseguiu acertar o gol adversário apenas uma vez e, na metade final, foram cinco finalizações corretas para o Brighton e uma para os visitantes.

O time comandado por Erik ten Hag chegou ao empate aos 14 minutos em uma linda jogada de Amad Diallo. O atacante da Costa do Marfim, que entrou em campo mesmo após a notícia da morte da esposa de seu paí, recebeu passe de Mazraoui e avançou em velocidade pelo lado direito.

Ao se aproximar do gol, deu um corte para dentro e bateu forte de esquerda. Dois defensores deram carrinhos na tentativa de bloquear o chute. A finalização desviou na zaga antes de entrar.

O Manchester United teve outro gol anulado por impedimento. Em um rápido contra-ataque com quatro jogadores contra três do Brighton, Diallo percebeu o avanço de Bruno Fernandes pela direita e tocou para o português, que cruzou na área.

A bola parou no lado oposto para a finalização de Garnacho, que mandou para as redes. O gol foi anulado, porém, por impedimento de Zirkzee, que antes de a bola chegar a Garnacho havia tentado o carrinho pelo centro da área. Ele ainda tentou recolher a perna após a finalização do companheiro, sem sucesso.

Após quase tomar a virada, o time da casa aumentou a pressão em busca da vitória. Antony chegou a entrar no Manchester United aos 45 minutos no lugar de Diallo. O atacante com passagem pela seleção brasileira, porém, viu brilhar o atacante de 22 anos revelado pelo Fluminense.

João Pedro, que marcou 20 gols na temporada passada, selou a vitória do Brighton quando o cronômetro já marcava cinco minutos de acréscimo ao completar de cabeça cruzamento de Adingra.