Brigatti faz elogios e admite as sondagens por Felipinho na Ponte Preta

Apesar de a Ponte Preta ter conseguido a primeira vitória no Paulistão, ao bater a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé, em São Paulo, o futuro do jovem volante Felipinho não deixou de ser assunto. O técnico João Brigatti admitiu que há uma negociação entre as partes, mas preferiu deixar o futuro do meio-campista nas mãos da diretoria.

“São várias equipes, não somente o Fortaleza, mas a gente procura passar tranquilidade porque ele tem cabeça boa. É um atleta fora do comum no aspecto físico e melhorando na parte tática vai dar certo. A gente deixa a cargo da diretoria, porque nós sabemos que o clube também precisa fazer dinheiro”, ponderou o treinador.

De qualquer forma, por enquanto, Felipinho segue no clube e como titular. Seu atual contrato é válido até dezembro de 2025, com uma multa rescisória que gira em torno de R$ 8 milhões. O jogador, de 22 anos, inclusive, foi titular mais uma vez, na vitória contra a Portuguesa.

Além de Felipinho, na visão de João Brigatti, o time inteiro teve uma boa atuação. Bastante aliviado pela primeira vitória, ele disse que foi uma atuação convincente. Jeh e Dodô, um em cada tempo do duelo, marcaram os gols da vitória.

“Desde o início do campeonato estamos sofrendo em relação ao tempo de treinamento, mas nunca faltou empenho para a nossa equipe. Os atletas estão fechados, o grupo está unido mesmo com resultados ruins no início e agora conseguimos uma vitória convincente, de muita garra e dentro de um jogo que nossa equipe mostrou evolução”, completou.

Com o resultado, a Ponte Preta subiu para a segunda posição do Grupo B com cinco pontos, deixando Guarani e Água Santa para trás, ambos com quatro pontos. O Palmeiras lidera a chave com folga, com dez pontos. Agora, o time campineiro volta a campo no próximo domingo quando recebe o São Bernardo, no estádio Moisés Lucarelli, às 20h.