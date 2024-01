Brigatti destaca necessidade da chegada de reforços na Ponte Preta: ‘Três a quatro’

O início ruim da Ponte Preta no Campeonato Paulista, com um ponto em dois jogos, deixou claro que o elenco precisa ser qualificado, na avaliação do técnico João Brigatti. O treinador teme que o clube de Campinas venha a correr novos riscos de rebaixamento, como aconteceu há dois anos.

Insatisfeito com o comportamento do time na derrota para o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro, na última quinta-feira, Brigatti revelou que vem conversando com o presidente Marco Antônio Eberlin sobre a possibilidade de buscar reforços.

“A gente precisa de três a quatro reforços. Estamos conversando com o presidente Eberlin para dar um pouco mais de saúde na nossa equipe e gerar um elenco mais equilibrado. O campeonato exige isso e estamos buscando”, afirmou o treinador.

Depois de escapar do rebaixamento apenas na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado, a Ponte Preta passou por um processo de reformulação e perdeu peças importante, como o goleiro Caíque França, o zagueiro Fábio Sanches, o volante Felipe Amaral e o atacante Pablo Dyego.

Sem dinheiro em caixa para fazer grandes contratações, Eberlin foi ao mercado e trouxe jogadores desconhecidos da torcida. A exceção é o atacante Renato, que fez sua estreia na Vila Belmiro.

Na lanterna do Grupo B, a Ponte Preta tem um confronto direto contra a Internacional de Limeira, no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Estadual.