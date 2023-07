Briga em estação de metrô após São Paulo x Palmeiras termina com segurança ferido e depredação

Uma briga envolvendo torcedores na Linha 4 do metrô após a partida entre São Paulo e Palmeiras, nesta quarta-feira, terminou com um segurança ferido e com a estação São Paulo-Morumbi depredada. Segundo informações da ViaQuatro, concessionária responsável pela operação metroviária, a confusão aconteceu por volta das 23h10, quando agentes de segurança e a Polícia Militar (PM) foram acionados ao local para combater “atos de vandalismo”. O jogo terminou com a vitória da equipe tricolor por 1 a 0.

De acordo com a ViaQuatro, um segurança sofreu corte superficial na testa e um torcedor foi conduzido ao Pronto Socorro Bandeirantes. Mais cedo, às 17h35, um grupo de torcedores iniciou uma confusão na estação Pinheiros e foi escoltado pelos agentes e a PM até a estação Morumbi.

A ViaQuatro informou, ainda, que parte da estação São Paulo-Morumbi está isolada para perícia e manutenção. Foram danificados três bloqueios (catracas), um painel publicitário, uma escada rolante, um guarda corpo e um gradil metálico. Na estação Pinheiros, uma escada rolante também foi avariada. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas não obteve resposta.

Os clássicos paulistas são disputados com torcida única desde 2012, quando uma briga entre uniformizadas de Palmeiras e Corinthians terminou com dois mortos. O caso ficou popularmente conhecido como “Batalha da Inajar”, em referência à Avenida Inajar de Souza, local do episódio, na zona norte de São Paulo.

O confronto de volta entre São Paulo x Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece na próxima quinta-feira, dia 13 de julho, no Allianz Parque, às 20h. Um empate garante o tricolor paulista na semifinal. No domingo, o time do Morumbi encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 16h, pela 14ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Palmeiras recebe o Flamengo, também às 16h, no Allianz.