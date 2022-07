Breno Lopes prega ousadia contra o Fortaleza pela manutenção do topo

Atacante do Palmeiras vive expectativa de começar a partida no Castelão, neste domingo, pelo Brasileiro

Com decisão da Copa do Brasil na quinta-feira, diante do São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras pode descansar alguns titulares na visita ao Fortaleza, domingo, pelo Brasileirão. Na expectativa de iniciar o jogo no Castelão, o atacante Breno Lopes prega ousadia fora de casa para o time manter a liderança isolada.

Com Athletico-PR e Atlético-MG na cola – somam 27 pontos, diante de 29 do líder – o Palmeiras sabe que apenas um triunfo o garante no topo sem a necessidade de torcer contra os oponentes e Breno Lopes sabe bem disso.

Atacante Breno Lopes quer o Palmeiras focado na vitória contra o Fortaleza – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

“Sobre o Fortaleza, a gente sabe que todos os adversários jogam o jogo da vida por estarem nos enfrentando. Temos de chegar a Fortaleza, fazer um grande jogo e buscar a vitória, pois nosso objetivo é nos mantermos na parte de cima da tabela”, enfatiza o camisa 19, que pode ser aproveitado por causa da lesão de Rafael Navarro.

Breno Lopes já entrou bem diante do Cerro Porteño, no Allianz Parque, com um gol e uma assistência na goleada por 5 a 0, na quinta-feira, e espera repetir a dose neste domingo caso receba nova oportunidade.

“Temos um elenco muito qualificado e a concorrência é muito grande, então é muito importante estar sempre preparado. O professor sempre nos fala para fazermos o nosso melhor e trabalhar firme, que é o que podemos controlar. É o que venho fazendo e, quando a oportunidade surge, busco fazer o melhor”, afirma. “Fiquei feliz pelo último jogo, pela assistência, pelo gol, e principalmente pelo objetivo conquistado, que foi a classificação.”

O Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão e o único invicto longe de seus domínios entre os 20 participantes. São 15 pontos conquistados em sete visitas, frutos de quatro vitórias e três empates. Breno Lopes sonha em manter a série positiva para seguir recebendo o carinho da torcida – ele sempre marca quando entra e virou herói após decidir a Libertadores de 2020 com gol do título nos acréscimos contra o Santos.

“É sempre bom ter o carinho do torcedor, me ajuda bastante. Eles apoiam muito o nosso elenco. Fico feliz quando entro bem e eles me agradecem nas redes sociais. Então, tenho de trabalhar para entregar o melhor em campo para o torcedor”, conclui.