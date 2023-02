Esporte Breno Lopes celebra sequência de jogos no Palmeiras: ‘Tenho a confiança do grupo’

Nenhum jogador defendeu mais o Palmeiras em sequência que Breno Lopes nas últimas partidas. São nove aparições seguidas do reserva de luxo de Abel Ferreira. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após folga no fim de semana, o atacante celebrou o voto de confiança do treinador.

“Tenho a confiança do grupo. Sempre procuro evoluir e treinar bem para quando chegar os jogos, receber oportunidades”, disse o atacante. “Fico feliz por essa marca, espero poder dar continuidade junto ao elenco. O Paulista é mais um campeonato que temos vontade de vencer.”

Nesta quarta-feira, já classificado por antecedência às quartas de final, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. Sonhando em fechar com a melhor campanha, a equipe pode utilizar uma escalação alternativa, o que abre espaço para Breno Lopes entrar em campo pela 10ª vez seguida.

“O primeiro objetivo, que era a classificação, já foi concluído, então agora é buscar o primeiro lugar e trabalhar para esse jogo de quarta, que será muito difícil”, afirmou o camisa 19, que soma 108 duelos e 17 gols no clube.

Herói da conquista da Libertadores de 2020, ao decidir o 1 a 0 sobre o Santos na decisão, Breno Lopes falou também da importância do descanso após o início de ano intenso.

“Importante descansar um pouco com nossa família, com as pessoas que a gente ama. Agora é voltar renovado, com a cabeça boa para dar continuidade. Jogo difícil na quarta-feira, contamos com apoio do nosso torcedor como sempre. Estamos concentrados para fazer um grande jogo e sair com a vitória.”

O jogador aproveitou para fazer uma análise do Bragantino. “É uma equipe muito boa, com jogadores de velocidade na frente, uma defesa sólida. Temos de entrar concentrados, aproveitar que estamos diante de nosso torcedor, para buscar mais uma vitória e seguir essa sequência vitoriosa que temos no campeonato.”