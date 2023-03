Bremer marca, Juventus sofre, mas derrota Sampdoria no Italiano

A Juventus entrou na briga por vaga nos torneios continentais. Na tarde deste domingo, derrotou a Sampdoria por 3 a 2, no Juventus Stadium, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Um dos gols da partida foi marcado pelo zagueiro brasileiro Bremer.

Com o resultado, a Juventus sobe para a sétima posição, com 38 pontos, quatro a menos do que a Atalanta, que aparece em sexto. O Napoli é o líder, com 68. Já a Sampdoria segue na lanterna, com apenas 12.

Juventus e Sampdoria protagonizaram um primeiro tempo de tirar o chapéu. O duelo foi franco, com boas oportunidades de ambos os lados. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, o brasileiro Bremer desviou e mandou no fundo das redes, inaugurando o marcador.

O gol só animou a Juventus, que ampliou aos 26 minutos. Rabiot recebeu de Miretti dentro da área e mandou no ângulo para fazer 2 a 0. A vantagem, no entanto, fez o time mandante se acomodar, e acabou custando caro.

O Sampdoria reagiu e diminuiu aos 31 minutos. Tommaso Augello pegou rebote e diminuiu. No minuto seguinte, Djuricic recebeu de Zanoli, tirou do goleiro e chutou no canto esquerdo para empatar.

No segundo tempo, a Juventus desistiu de jogar tão aberta, povoou o meio de campo e conseguiu voltar à frente do placar. Aos 20 minutos, Rabiot, em noite de artilheiro, desviou dentro da área e jogou a bola no canto direito do gol.

Após sofrer o terceiro gol, a Sampdoria não conseguiu reagir e acabou sendo anulada pela Juventus, que continuou criando boas oportunidades de ampliar. Aos 49 minutos, conseguiu. Soule pegou o rebote na frente do goleiro Turk e soltou o pé para dar números finais ao duelo.