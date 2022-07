Bremer expõe inspiração em Chiellini e chega motivado à Juventus: ‘Quero títulos’

O brasileiro Bremer foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato por cinco temporadas com a Juventus nesta quarta-feira. Eleito o melhor zagueiro da temporada passada do Campeonato Italiano, o jogador revelou inspiração no experiente Chiellini e chegou confiante no novo clube, falando em conquistar muitos títulos.

Bremer estava no Torino desde 2018 e completará nove temporadas defendendo os clubes de Turim. Se antes as metas eram modestas, ele agora esbanja confiança em grandes conquistas. Ele substituirá o holandês De Ligt, negociado com o Bayern de Munique.

“A Juve é uma grande equipe, que quer sempre ganhar, é também a minha ambição e há muito que espero por este momento: quero o Scudetto (título Italiano) e a Champions (Liga dos Campeões)”, disse o brasileiro à Juventus TV, sem poupar elogios para Chiellini, ídolo da torcida. “Me inspiro no Chiellini e conversei com ele, é o melhor zagueiro italiano.”

O reforço que passou pelas categorias de base do São Paulo e se profissionalizou no Atlético-MG troca de clube em Turim garantindo ter evoluído bastante nas últimas temporadas. “Nos últimos anos melhorei muito, Juric também me ensinou muito e me sinto mais completo defensivamente”, enfatizou, antes das tradicionais juras de amor. “Devo dizer que a Juve estava no meu destino porque até meu cachorro é preto e branco”.

Apesar dos elogios ao novo clube, Bremer fez questão de escrever uma carta para agradecer ao Torino e seus torcedores. “Queridos torcedores do Torino, chegou a hora de dizer adeus. Foram 4 anos muito intensos, inicialmente feitos de momentos difíceis, lágrimas e muito trabalho para conquistar meu espaço trabalhando e lutando. Cheguei a Turim ainda menino e essa equipe me acompanhou, fazendo de mim o que sou hoje. Quero agradecer a todos que fizeram parte do meu crescimento não só como jogador, mas sobretudo como homem. Vou guardar todos vocês no meu coração. Uma coisa é certa, onde quer que eu vá, vocês sempre terão um fã a mais.”