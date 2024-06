Brazão descarta favoritismo do Santos contra o lanterna Botafogo-SP na Série B

Novo titular do gol do Santos, Gabriel Brazão descartou o favoritismo da equipe mesmo diante do pior time da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Líder da Série B com 15 pontos, a equipe alvinegra vai enfrentar o Botafogo-SP (4 pontos), na segunda-feira, às 20h, no estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da competição

“De forma alguma (somos favoritos), vai ser um jogo muito difícil, o Botafogo-SP tem um time muito qualificado, então a gente tem que tratar como mais uma final, como são todos os jogos para nós. A preparação e a concentração são sempre as mesmas. Temos que manter os pés no chão, trabalhar firme, pois temos certeza que vai ser um jogo duro”, disse o goleiro, em entrevista publicada no site oficial do Santos.

Brazão ganhou a vaga de titular da equipe depois da lesão sofrida por João Paulo no tendão de Aquiles durante duelo contra o América-MG, no último dia 24.

Além de Brazão, o técnico Fábio Carille deve colocar como titular o venezuelano Tomás Rincón, já que João Schmidt ainda se recupera de um problema no tornozelo direito.

O confronto contra o Botafogo-SP deve ser o último que o Santos leva para fora do Estado de São Paulo. Por conta da invasão de torcedores na última rodada do Brasileiro de 2023, quando o time foi rebaixado, o clube foi punido e proibido de jogar por seis partidas com portões abertos na Vila Belmiro.