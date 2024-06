Esporte Brasileiros sobem na classificação do circuito mundial de surfe e já sonham com o Finals

Dono dos últimos cinco títulos do circuito mundial de surfe, com Filipe Toledo em 2022 e 2023, Gabriel Medina em 2018 e 2021 e Italo Ferreira em 2019 – não houve disputa em 20202 por causa da pandemia de coronavírus – os brasileiros começaram muito mal a temporada. Mas bastou a primeira vitória, na sexta etapa, em Teahupoo, no Taiti, para a confiança em novamente chegar na definição do campeonato voltar com tudo.

Todos os três brasileiros ainda na disputa – agora são somente 22 surfistas em ação após o corte na quinta etapa – ganharam posições preciosas com o desempenho bom em Teahupoo. Vencedor no Taiti, Italo Ferreira subiu 11 colocações e entrou no Top 5, que disputa o Finals pelo título. São 22.715 pontos somados, bem perto do australiano Ethan Ewing, o quarto, com 23.930.

Superado por Italo na final, o havaiano John John Florence assumiu a liderança, com 31.465 pontos, superando o americano Griffin Colapinto, agora o segundo, com 27.195. O australiano Jack Robinson caiu para terceiro, com 25.980.

Apesar de ainda estar distante, Gabriel Medina também viu suas esperanças se renovarem com a terceira colocação em Teahupoo. O tricampeão mundial subiu do 19º lugar para o 12º, com 18.150, e um novo desempenho bom, a partir do dia 6, em Punta Roca, em El Salvador, pode fazê-lo colar no Top 5.

Yago Dora, eliminado por Italo Ferreira nas quartas de final, aparece ainda distante, em 17º, mas também subiu. Ele era o 22º e tenta, ao menos, terminar entre os 10 melhores. Ele soma os mesmos 16.035 do australiano Liam O’Brien, que figura em sua frente.

No feminino, Tatiana Weston-Webb também começou a sonhar com o Finals após nota 10 e o terceiro lugar no Taiti. A brasileira ganhou duas posições e figura na sétima colocação, com 24.270 pontos. Quem fecha o Top 5 é a americana Carolina Marcos, com 27.745. A liderança é da costa-riquenha Brisa Henner, com 32.140, que ultrapassou Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, agora em segundo com 32.100.

Antes dos Jogos de Paris-2024, além de Punta Roca, ainda haverá a etapa de Saquarema, no Rio, 8ª da temporada, no fim do mês. A 9ª etapa ocorre em Cloudbreak, em Fiji, entre 20 e 29 de agosto, quando serão definidos os cinco classificados para o Finals, agendado para setembro (de 6 a 140, em Trestles, nos Estados Unidos.