Brasileiros não impõem resistência diante de favoritos e caem na 1ª rodada do US Open - O Liberal

Esporte Brasileiros não impõem resistência diante de favoritos e caem na 1ª rodada do US Open

O sorteio não ajudou e, como era de se esperar, Thiago Monteiro e Thiago Wild acabaram eliminados na primeira rodada do US Open, último Grand Slam do ano, nesta segunda-feira. Os brasileiros tiveram dois cabeças de chave pela frente e acabaram se despedindo na estreia com derrotas por 3 a 0 para o francês Ugo Humbert e o russo Andrey Rublev, respectivamente. Bia Haddad entra em quadra nesta terça-feira, diante de Elina Avanesyan, da Armênia.

Primeiro brasileiro a jogar no US Open, Monteiro sabia que teria uma ingrata missão diante do francês Ugo Humbert, 17º favorito, mas prometia muita luta. Precisava, contudo, do saque, diferencial do adversário, para fazer frente.

O primeiro set foi igual até 3 a 2, quando Humbert quebrou a abriu frente para fechar em 6/3. Monteiro reagiu e abriu 3 a 0 no set seguinte, depois 4 a 1. Quando parecia embalar e caminhar para o empate, sofreu apagão, levou cinco pontos seguidos e perdeu por 6/4.

O crescimento do francês desanimou o brasileiro, quebrado logo no primeiro game do terceiro set. Sem conseguir devolver a quebra, Monteiro se despediu com 6/4 após 2h18 de jogo e parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

Wild entrou em quadra logo a seguir contra um gigante em Nova York: o russo Andrey Rublev, o sexto favorito. E repetiu Monteiro, também perdendo o primeiro set por 6 a 3. O brasileiro começou bem o segundo set, com quebra, mas permitiu a reação imediata. Trocando pontos, os tenistas levaram a definição ao tie-break e o russo foi melhor, abrindo 2 a 0 com 7 a 3.

A partida continuou equilibrada e os tenistas trocaram pontos até 5 a 5 no terceiro set quando Rublev pressionou o saque de Wild e quebrou em pontos diretos. Depois, bastou sacar bem para se garantir na segunda rodada com 7 a 5 no primeiro match point. Fechou com 6/3, 7/6 (7/3) e 7/5.

PRIMEIRA TOP 10 ELIMINADA

Na chave feminina, a grega Maria Sakkari acabou se tornando a primeira grande favorita eliminada. Mas, por abandono. A cabeça de chave 9 perdeu o primeiro set para a chinesa Wang Yafan por 6 a 2 e desistiu do jogo por um problema clínico.

A russa Daria Kasatkina, 12ª favorita, passou por Jaqueline Cristian, da Romênia, parciais de 6/2 e 6/4. Já a croata Donna Vekic (24ª) superou a australiana Kimberly Birrell com duplo 6/4.