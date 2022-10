Esporte Brasileiros marcam, mas Real perde do Leipzig e adia confirmação do 1º lugar

O Real Madrid perdeu pela primeira vez na atual edição da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Os gols de Vinícius Júnior e Rodrygo não foram suficientes na visita ao RB Leipzig, que comemorou o triunfo por 3 a 2 na Alemanha e adiou a confirmação do primeiro lugar da chave para a última rodada. Os merengues seguem no topo, com 10 pontos, agora com os rivais na cola, com 9.

Para garantir a vantagem de decidir os duelos das oitavas no Santiago Bernabéu, os comandados de Carlo Ancelotti necessitam de um triunfo simples na próxima semana, em Madri, diante do lanterna e eliminado Celtic. Já os alemães precisam de uma igualdade em visita ao Shakhtar Donetsk, que empatou por 1 a 1 com os escoceses e subiu para seis. Como venceram em Leipzig, por 4 a 1, os ucranianos avançam em segundo do Grupo F com vitória simples.

Classificado com duas rodadas de antecedência, o Real Madrid foi até a Alemanha com a missão de garantir a primeira colocação da chave para ter vantagem nas oitavas de final. Bastava um empate com o Leipzig.

Além de segurar o ímpeto dos mandantes, o time merengue ainda tinha de superar o alto número de desfalques de peso. Carlo Ancelotti não contava com o maestro Modric, que acusou desgaste físico e sentiu dores na perna, assim como o artilheiro Benzema, com fadiga muscular, e o polivalente Valverde. Alaba e Carvajal iniciaram a partida na reserva.

Com ausências na frente, Rodrygo e Asensio ganharam chance ao lado de Vinícius Júnior e Camavinga entrou no meio. O setor ofensivo espanhol nem bem apareceu e o Real Madrid já perdia por dois gols. Com menos de um minuto, Courtois já teve de trabalhar bem. Aos 12, após espalmar cabeçada de Szoboszlai, nada pôde fazer no rebote que sobrou livre para Gvardiol abrir o marcador. A pressão era gigante e logo após mandar na rede pelo lado de fora, os alemães voltaram a festejar, com Nkunku aproveitando a sobra e batendo forte. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar, para irritação do goleiro belga.

Com a boa vantagem, o Leipzig diminuiu o ritmo e acabou castigado no minuto final da etapa. Boa trama do Real Madrid e Asensio cruzou na cabeça de Vini Jr., que recolocou o atual campeão na partida.

O Real voltou do intervalo disposto a buscar a igualdade e criou chances para fazer o 2 a 2. Mas se expôs e pagou caro. Já na reta final da etapa, não apenas lamentou ver Vini Jr. perder gol feito, como ainda viu um contragolpe em alta velocidade definir o marcador. Simakan disparou livre pela esquerda e cruzou na medida para Timo Werner ampliar para 3 a 1. Rodrygo ainda diminuiu, de pênalti, no último lance.

MANCHESTER CITY MANTÉM LIDERANÇA

Decisivo no jogo da Inglaterra, desta vez Haaland não repetiu a dose em seu retorno a Dortmund. Nesta terça-feira, o centroavante do Manchester City teve uma jornada apagada no Signal Iduna Park, onde fez história, e as equipes acabaram empatando sem gols.

O resultado acabou confirmando a classificação dos alemães – o City já havia se garantido na rodada anterior – mas não valeu a liderança da chave E aos alemães, que necessitavam ganhar. A vaga veio porque o Sevilla perde no confronto direto, já que perdeu uma e empatou a outra contra o time de Dortmund.