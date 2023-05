Brasileiro Willian Lima cai nas oitavas de final no Mundial de Judô

Único judoca do Brasil a ir para o tatame nesta segunda-feira, Willian Lima foi eliminado nas oitavas de final do Mundial, disputado em Doha, no Catar. O atleta da categoria até 66kg, peso meio-leve, venceu duas lutas, mas não resistiu ao francês Walid Khyar no golden score, a prorrogação das lutas de judô.

Foi a segunda participação do atleta de 23 anos num Mundial. No ano passado, em Tashkent, no Usbequistão, ele também se despediu nas oitavas. Ele ainda estará na disputa por equipes com a seleção brasileira, na reta final do Mundial, que vai até o dia 14 deste mês.

“Tem alguns dias até a competição por equipes e já estou estudando os adversários que possam vir. Acho que nossa equipe tem a total condição de estar no lugar mais alto do pódio e estou focado nisso. Acabou a competição individual, mas na competição por equipe vou estar dando meu máximo e tudo de mim como sempre. Vamos buscar essa medalha”, projetou o atleta, que terminou em nono lugar na sua categoria.

Nesta segunda, Willian venceu duas lutas, mas só precisou enfrentar um adversário. Isso porque levou a melhor no primeiro confronto do dia por “fusen gachi”, que acontece quando o rival não atinge a pesagem adequada. Foi o que aconteceu com Ramazan Kodzharov, do Bahrein, vetado da competição.

Em seguida, o brasileiro superou Nurali Emomali, do Tajiquistão, com waza-ari e três punições. A luta seguinte foi já pelas oitavas. Willian até começou bem contra Walid Khyar, mas sofreu um waza-ari no golden score.