Brasileiro faz contra e Tottenham vence em casa no Inglês; Chelsea vacila e cede empate

Após exibir irregularidade nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, o Tottenham fez a lição de casa neste domingo e derrotou o Nottingham Forest por 3 a 1, em Londres, com direito a gol contra de Murillo, ex-Corinthians. O resultado manteve a equipe londrina na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Quase no mesmo horário, o Chelsea vacilou e cedeu o empate ao lanterna Sheffield.

Em quarto lugar na tabela, o Tottenham soma agora 60 pontos, 10 atrás do Manchester City, o terceiro colocado. Sem chances de brigar pelo título, a equipe de Londres busca assegurar sua vaga na próxima edição da competição europeia. Em situação bem diferente, o Nottingham Forest ocupa o 17º lugar e está na beira da zona de rebaixamento, com 25 pontos.

A partida começou movimentada no Tottenham Hotspur Stadium. A equipe anfitriã foi para cima do Forest desde o início do jogo. Aos 10, o zagueiro Murillo arriscou de antes do meio-campo com sua canhota, da intermediária de defesa, e quase surpreendeu o goleiro Vicario. A bola passou muito perto do gol.

Aos 14, o mesmo Murillo mandou contra o próprio patrimônio. Werner recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro, o ex-Corinthians tentou interceptar e mandou contra o próprio gol.

Isso não impediu o Tottenham de atacar. Aos 26, em jogada rápida pela direita, Elanga recebeu na ponta e cruzou rasteiro para Wood escorar e empatar o jogo. O gol motivou o Forest a atacar, mas sem maiores consequências. O jogo seguiu truncado a partir daí, com ambas as equipes tentando controlar o resultado.

No início do segundo tempo, aos 7, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, o Tottenham trocou passes pela direita, Son recebeu na entrada da área e rolou para Van de Ven finalizar com estilo, de canhota.

O Tottenham não parou aí. Aos 12, Maddison cruzou da esquerda, a bola sofreu um leve desvio, e Pedro Porro apareceu para soltar uma bomba de direita e marcar o terceiro dos Spurs. Aos 39, Son Heung-Min finalizou de canhota, Sels fez boa defesa, e a bola ainda pegou na trave esquerda.

CHELSEA CEDE EMPATE

Em Sheffield, o Chelsea liderou o placar por duas vezes, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 diante do último colocado da tabela. A igualdade manteve o time londrino na modesta nona colocação, com 44 pontos. O lanterna tem 16 e está cada vez mais perto do rebaixamento.

O jogo começou disputado no meio-campo, com os jogadores do Chelsea recorrendo a lançamentos longos para chegar aos companheiros, sem resultado. Apesar disso, o Chelsea mandou todos os seus jogadores à frente para pressionar o Sheffield, mas sem criar jogadas relevantes. Até que, aos 10, em um escanteio cobrado pela direita por Gallagher, Thiago Silva saiu da marcação e escorou livre com o pé direito para o gol: Chelsea 1 a 0.

A partir daí, a defesa mais vazada do campeonato adiantou seus jogadores para tentar fazer frente ao envolvente ataque do Chelsea, mas morria na frente da zaga.

O Chelsea não jogava com intensidade, mas controlava o jogo, atuando de forma uniforme e sem sequer sofrer ameaças – além de não atacar o gol adversário. Até que, aos 31, o ala Bogle recebeu lançamento dentro da área de Hamer e chutou sem ângulo e sem defesa para Petrovic. Empate do Sheffield.

O gol animou o Sheffield, que deixava espaços atrás. Em um contra-ataque, Cucurella cruzou e ninguém do time azul alcançou a bola dentro da área.

Na volta do segundo tempo, o Sheffield percebeu que poderia igualar o jogo com mais jogadores no meio-campo e linhas um pouco mais adiantadas. O Chelsea não jogava bem, sem nenhuma finalização até os 18 minutos.

Até que o time acelerou o jogo e fez 2 a 1 com Madueke finalizando dentro da área. O gol reacendeu o Chelsea em campo. Foi uma sequência de ataques e escanteios, mas sem resultados. Até que, nos acréscimos (48), o Sheffield empatou o jogo com McBurnie finalizando dentro da área.

O resultado acabou sendo um castigo razoável para o Chelsea, que não só não soube dominar o jogo como parecia desinteressado nele.