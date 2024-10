Brasileiro ex-UFC que namorou Demi Lovato é encontrado morto em casa aos 38 anos

Bomba alcançou, no total, 10 vitórias e seis derrotas em sua trajetória no MMA - Foto: Reprodução_Instagram

O brasileiro ex-lutador do UFC Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme “Bomba”, foi encontrado morto na madrugada da terça-feira, nos Estados Unidos, onde morava. O atleta tinha 38 anos. A morte, que não teve causa revelada, gerou comoção de familiares, amigos e fãs do esporte nas redes sociais.

Nascido em Belo Horizonte em 23 de março de 1986, Bomba era famoso não só por conta das lutas. Ele participou, em 2014, da terceira temporada da versão brasileira do reality show The Ultimate Fighter. Além disso, Guilherme envolveu-se em relacionamentos com a atriz brasileira Fernanda Paes Leme e com a cantora americana Demi Lovato.

Na carreira no MMA, ele fez 16 lutas, sendo uma delas no UFC. Na ocasião, o brasileiro foi derrotado por Luke Zachrich. Bomba alcançou, no total, 10 vitórias e seis derrotas em sua trajetória na modalidade.

Também faixa preta no jiu-jitsu, o atleta era instrutor da arte marcial no país onde vivia com a filha Naomi, de um ano. A criança é fruto do relacionamento de Guilherme com a modelo Kayla Lauren.

“Descanse em paz, guerreiro. Um dos lutadores mais brabos e íntegros que tivemos no nosso time”, lamentou Vinícius Draculino, um dos antigos mestres de Guilherme em uma postagem nas redes sociais.

O tio do atleta também escreveu uma homenagem. “Triste, tristíssimo sua despedida, Guilherme Vasconcelos! E tão longe de nós, nos EUA. Meu sobrinho querido, pai extremoso da pequenina Naomi, filho muito amado de minha irmã Elisabete, parceiro dos seus irmãos, Breno e Isabela, e nossa extensa família que hoje chora sua prematura partida”, postou Lincoln Vasconcelos.