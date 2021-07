Brasileiras garantem vaga na chave de duplas de tênis da Olimpíada de Tóquio-2020

A tenista brasileira Luisa Stefani, atual número 23 do mundo no ranking individual de duplas da WTA, recebeu uma ótima notícia nesta sexta-feira. Ela entrou na chave de duplas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 ao lado de Laura Pigossi, número 2 do Brasil, e disputará pela primeira vez a maior competição de esportes do planeta. Com a vaga confirmada, ela embarca neste domingo para a capital do Japão.

“Estou sem palavras para descrever minha alegria e emoção quando recebi a chamada que tinha entrado com a Laurinha. Aconteceu muita coisa nesses últimos meses e ano e sempre tive o objetivo e a garra de disputar essa Olimpíada. Não estava fácil, a princípio não tinha entrado. Receber essa notícia de última hora é indescritível. Vou compartilhar com minha família, meu treinador e todo mundo que se entregou junto comigo para alcançar esse sonho. Será incrível me juntar ao time em Tóquio. E vamos Brasil!” vibrou Stefani.

A brasileira fará apenas um ajuste no calendário para a disputa dos Jogos de Tóquio-2020. Ela não jogará mais o WTA 125 de Charleston, nos Estados Unidos, onde atuaria na chave de simples. Após a Olimpíada, seguirá para o WTA de San Jose, na Califórnia, também em solo americano, que começará em 2 de agosto.

Na sequência, Stefani disputará os torneios WTA 1000 de Montreal, no Canadá, e de Cincinnati, nos Estados Unidos, o WTA 250 de Cleveland (EUA) – em simples – e o US Open. Todos esses com a canadense Gabriela Dabrowski, 14.ª do mundo, por conta da lesão no pé da parceira americana Hayley Carter, que ficará afastada das quadras até o final do ano.

O torneio de tênis na Olimpíada começa no próximo dia 24 e as chaves de simples e de duplas serão sorteadas na noite da quarta-feira (de Brasília), manhã de quinta no Japão.