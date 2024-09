Brasileira Ingrid Martins leva o título do WTA de Montreux nas duplas: 'A jornada não para' - O Liberal

A brasileira Ingrid Martins conquistou, ao lado da norte-americana Quinn Gleason, neste sábado, o título do torneio feminino de duplas do WTA de Montreux, na Suíça. O primeiro troféu da dupla no circuito de tênis veio com um triunfo por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7, sobre a parceria formada pela suíça Simona Waltert e a argentina Maria Carle na decisão.

“Estou muito feliz com o trabalho desta semana, lutamos a cada ponto, encontramos soluções a cada adversidade. Estamos nos conhecendo cada vez mais, alinhando nossas qualidades”, comentou Ingrid após a partida.

Com a conquista no saibro suíço, a brasileira de 28 anos, que atualmente ocupa o 80º lugar no ranking de duplas da WTA, alcançou o seu terceiro troféu no WTA. A tenista havia vencido o WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, no ano passado, e o WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, em 2022.

O título em Montreux renderá 125 pontos à dupla. Assim, nesta segunda-feira, a tenista carioca ganhará cinco posições e ocupará o 75º posto no ranking – sua melhor marca é a 47ª colocação no final de 2023.

Em parceria com Quinn Gleason, Ingrid conquistou seu melhor resultado. Antes, a dupla havia chegado à final do WTA 125 de Barranquilla, na Colômbia.

“Feliz com a vitória, ganhamos no super tie-break, decidido nos detalhes, caiu para o nosso lado desta vez. É ajustar os detalhes e seguimos para mais uma semana, de novo no piso duro. A jornada não para”, disse a brasileira, referindo-se ao próximo compromisso no WTA 250 de Monastir, na Tunísia, na próxima semana.