Brasil vive dia sem ouro, soma 'apenas' 5 medalhas e cai para 8º na Paralimpíada; futebol perde - O Liberal

Depois de emplacar cinco dias diretos com ao menos nove medalhas conquistadas e sempre subindo no topo do pódio, a deleção brasileira teve um dia atípico nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira. Foram somente cinco medalhas no peito, sendo três pratas e dois bronzes e a queda para o oitavo lugar no geral.

Depois de figurar por um bom tempo entre os quatro melhores, o Brasil fechou a quarta-feira em sexto e agora aparece no oitavo posto em Paris, graças aos 15 ouros, as 18 pratas e os 29 bronzes conquistados pelos atletas nacionais.

Nesta quinta, o destaque ficou mais uma vez para a natação. As três pratas brasileiras vieram das piscinas de Paris. Carol Santiago somou sua quinta medalha na França ao ficar na segunda colocação nos 100m da classe SB12, igualando os pódios de Tóquio, disputado em 2021.

Carol fecha sua participação na segunda edição de Paralimpíada com três ouros e duas pratas, melhorando o desempenho em solo japonês, no qual levou as mesmas três de ouro, mas com uma prata e um bronze.

Cecília Araújo, nos 50m livre (classe S8), e Talisson Glock, nos 100m livres S6 foram os outros brasileiros da natação a garantir a medalha de prata. A equipe do revezamento medley 4×50 ficou perto da medalha. Samuel Oliveira, Roberto Rodriguez, Mayara Petzold e Lidia Cruz fecharam na quarta posição, atrás de China, Estados Unidos e Ucrânia.

O Brasil ainda levou um bronze com Rosicleide Silva na categoria até 48kg do judô, na classe para cegos, e ficou perto de outras duas, com Elielton Oliveira (até 60kg da J1) e Thiego Marques (até 60kg J2) sendo derrotados da disputa pelo terceiro lugar.

A última medalha do dia veio no Golball. A seleção masculina levou a melhor na reedição da final dos Jogos de Tóquio ao superar a China. Já a equipe feminina acabou superada pelas chinesas e terminou em quarto.

DEU ZEBRA

Pentacampeã paralímpica, a seleção masculina de futebol de cegos vai disputar somente o bronze em Paris. A equipe empatou sem gols com a arquirrival Argentina e caiu nas penalidades por 4 a 3. A rival pelo pódio será a Colômbia.

“Foi um jogo muito duro, né? A gente pegou o atual campeão mundial, sabia que era um jogo muito difícil. Eles fizeram uma primeira fase muito boa, mas eles vieram crescendo e tem um menino com transição muito rápida. A grama estava um pouco molhada, não é desculpa. Mas é um clássico. Não queria perder. E agora vem a disputa pelo terceiro lugar”, disse o técnico Fábio Vasconcelos.