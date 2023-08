Esporte Brasil vence Peru e é campeão do Sul-Americano de vôlei com uma rodada de antecedência

Apoiado por uma torcida apaixonada no Recife, o Brasil garantiu o título do Sul-Americano de vôlei feminino com uma rodada de antecedência. A conquista veio com uma vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/9) sobre o Peru, em duelo disputado na noite de terça-feira, no ginásio Geraldão, onde a experiente central Thaisa liderou as estatísticas brasileiras com 17 pontos – 13 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque.

“Foi uma vitória importante, a equipe ganhou jogando bem e com muita energia positiva. A torcida foi muito calorosa e isso fez toda a diferença. Treinamos muito forte e estávamos com vontade de colocar para fora todo o nosso voleibol. Nosso jogo começou a fluir. Estou feliz com esse título, mas ainda temos um jogo importante contra a Colômbia. Queremos terminar bem esse Sul-Americano. E só temos que agradecer ao povo de Recife”, disse Thaisa.

O Sul-Americano é disputado em formato de pontos corridos e o Brasil não pode ser mais alcançado. São cinco participantes e todos se enfrentam. A seleção brasileira já havia vencido a Argentina e o Chile, também por 3 a 0, portanto, se repetir o resultado diante da Colômbia, na noite desta quarta-feira, às 20h30, terminará o campeonato sem ter perdido um set sequer.

“Fomos campeãs depois de três partidas e três vitórias. A equipe cresceu jogo a jogo, conseguimos sentir a energia de Recife, a torcida compareceu, a hora do hino foi indescritível”, celebrou a capitã Gabi, autora de oito pontos. “Nosso objetivo era ganhar o Sul-Americano, mas temos mais uma partida. O mais importante é ver o crescimento da equipe, estamos cada vez melhores nos nossos fundamentos. Sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas estamos no caminho certo”.

No Geraldão, o técnico José Roberto Guimarães começou o jogo com Roberta, Kisy, Gabi, Julia Bergmann, Carol e Thaisa em quadra. Tainara, Diana, Rosamaria, Pri Daroit, Natinha, Maiara Basso e Macris foram aproveitadas durante o jogo.

Após o Sul-Americano, a seleção brasileira voltará suas atenções para o Pré-Olímpico, que será disputado entre os dias 16 e 24 de setembro, no Japão. Na competição, as seleções são distribuídas em três grupos de oito e as duas primeiras colocadas garantem vaga nos Jogos de Paris-2024. O Brasil caiu no Grupo B, composto também por Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.