Esporte Brasil vence Irã com facilidade na estreia da Copa do Mundo de basquete; Raulzinho se lesiona

A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de Basquete com uma grande vitória sobre o Irã na manhã deste sábado, por 100 a 59. A atuação animadora da seleção na Arena Indonésia, em Jacarta, foi ofuscada pela lesão sofrida por Raulzinho já na segunda metade da partida. O armador deixou a quadra de maca e a apreensão tomou conta da seleção. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada.

O quinteto titular de Gustavo de Conti foi Yago, Tim Soares, Léo, Meindl, Raulzinho e Bruno Caboclo, este que terminou como cestinha do duelo, com 16 pontos anotados e sete rebotes. Yago anotou 14 pontos (três rebotes e seis assistências), já Tim Soares e Vitor Benite fizeram 13 e 12 pontos, respectivamente. O treinador brasileiro rodou o elenco e mandou os 12 convocados para a quadra. Caso Raulzinho não tenha condições de seguir no torneio, o Brasil não poderá chamar um substituto e precisará continuar com 11 atletas.

O Brasil começou o jogo muito bem, sem mostrar nervosismo na estreia. Abriu 21 pontos de vantagem no primeiro quarto e aumentou para 32 no final do primeiro tempo. O clima leve que a seleção brasileira levava na estreia mudou no terceiro quarto, quando Raulzinho (armador) sofreu uma lesão grave no joelho.

Em um contra-ataque, Raulzinho escorregou e ficou sentindo muitas dores no joelho. Ele precisou sair de maca da quadra. No vestiário passou por exames iniciais e, ainda durante o jogo, foi levado a um hospital para exames mais detalhados, possivelmente uma ressonância.

Raulzinho vinha sendo um dos destaques da partida, de volta à seleção após sete anos. Os jogadores brasileiros sentiram bastante a lesão do companheiro e o clima mudou em quadra. Apreensivos, alguns jogadores choravam no banco de reservas. Lucas Dias, que participou da jogada, foi um dos que estava visivelmente abalado com a situação.

Depois de uma pequena queda de produção, o Brasil voltou a dominar no último quarto. Com a boa vantagem, descansou os principais jogadores e ganhou com facilidade. O próximo jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo será o mais aguardado da chave, contra a Espanha. A partida acontece na segunda-feira, às 10h30. O Grupo G ainda conta com a Costa do Marfim.

Também neste sábado, Porto Rico venceu o Sudão do Sul por 101 a 96, a Grécia superou a Jordânia por 92 a 71 e a Geórgia bateu Cabo Verde pelo placar de 85 a 60.