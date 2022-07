Brasil vence Coreia do Sul e avança à fase final da Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira de vôlei feminino carimbou a vaga nas quartas de final da Liga dos Nações na tarde desta quinta-feira ao derrotar a Coreia do Sul, com extrema facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 25/13, em Sofia, na Bulgária. Com oito vitórias na competição, o Brasil já não pode mais ser alcançado pelos rivais que estão fora da zona de classificação.

Apesar da vaga garantida, há ainda mais dois jogos na Bulgária. Nesta sexta-feira, às 14h, o desafio é contra as donas da casa. No sábado, às 10h30, a equipe brasileira encara a Tailândia, no encerramento da fase. A próxima e última fase da Liga das Nações será entre os dias 13 e 17 de julho, em Ancara, na Turquia.

Zé Roberto aproveitou a fraqueza do adversário, que ganhou apenas um set no torneio, para fazer alguns testes na equipe. Lorrayna e Julia Kudiess ganharam mais minutos em quadra, assim como Natinha e Mayany.

Apesar do favoritismo, a seleção brasileira entrou desligada e viu a Coreia do Sul abrir vantagem no marcador. Mas o bom momento da equipe asiática não durou por muito tempo. O Brasil equilibrou o duelo e confirmou o favoritismo, fazendo 25/17 no primeiro set.

No segundo set, brilhou a estrela de Julia Kudiess. A central do Minas foi um dos destaques da partida e fez pontos importantes para o Brasil ser dominante do início ao fim. E foi no bloqueio de Mayany que a seleção de Zé Roberto fechou por 25/19.

O panorama continuou também no terceiro set. A Coreia colecionava erros, e o Brasil abriu uma vantagem de 13/3. Com isso, Zé Roberto foi rodando o elenco e concluiu o duelo sem a menor dificuldade, por 25/13.