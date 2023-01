Esporte Brasil vence Cabo Verde no sufoco e avança em 2º do grupo no Mundial de Handebol

Em uma grande jornada de Jean Pierre Dupoux, que anotou sete gols, o Brasil derrotou a seleção de Cabo Verde por 30 a 28 nesta segunda-feira e garantiu a sua classificação na etapa preliminar do Mundial de Handebol Masculino. O time do técnico Marcus Tata se classificou como segundo colocado do Grupo C do Mundial, que tem como sede a Polônia e a Suécia.

O Brasil avançou com vitória sobre Cabo Verde e derrota para a Suécia. O triunfo sobre o eliminado Uruguai é descartado para o Grupo II. Para a próxima fase, a seleção enfrenta a Hungria, depois a Islândia e, por fim, Portugal. Na quarta-feira a seleção já entra em quadra.

O equilíbrio marcou o início do jogo entre Brasil e Cabo Verde. Os brasileiros abriram uma pequena vantagem a partir dos dez minutos e, com uma boa transição da defesa para o ataque, chegaram a estampar 11 a 7 no marcador. Os destaques nesta fase foram Jean Pierre Dupoux e João da Silva com com quatro gols.

Cabo Verde passou a usar o trabalho com os pivôs e conseguiu achar espaços para finalização. A reação veio no fim da primeira etapa, quando a diferença ficou por um ponto (16 a 15). No último contra-ataque, no entanto, o placar parcial foi encerrado com 17 a 15 em favor da equipe brasileira.

O confronto se manteve equilibrado na volta do intervalo com o Brasil administrando uma pequena vantagem de três gols sobre o adversário. Artilheiro da última partida com sete gols, Rudolfh Hackbarth voltou a deixar a sua marca na etapa final em um tiro de sete metros, estabelecendo 20 a 16 sobre Cabo Verde.

Mais atento em quadra na etapa final, o Brasil passou a fazer a diferença com o trabalho feito pelos pontas Jean Pierre Dupoux e Chiuffa. Com maior consistência, a vantagem subiu para 24 a 19.

A oscilação no ritmo e as falhas de marcação da defesa tornaram a partida dramática. Depois de abrir cinco pontos, a seleção permitiu a reação de Cabo Verde e o placar, a um minuto do fim, ficou em 29 a 28 em favor dos brasileiros. Com o pedido de tempo do treinador brasileiro, o triunfo acabou sendo confirmado para o time nacional com o gol marcado por Rogério.