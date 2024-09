Brasil vence Bélgica e aguarda duelo Itália x Holanda para ir às quartas da Copa Davis - O Liberal

Após cinco anos sem participar da fase de grupos da Copa Davis desde a mudança do formato da competição por países, em 2019, o Brasil saiu do último lugar no Grupo A depois das derrotas para Itália e Holanda e agora espera que os italianos vençam os holandeses neste domingo. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase final.

Depois de João Fonseca (158º no ranking da ATP) garantir a primeira vitória do Brasil no confronto com a Bélgica, neste sábado, em Bolonha, na abertura da última rodada da fase de grupos da Copa Davis, foi a vez do número um nacional, Tiago Monteiro (76º), encarar o belga Zizou Bergs (72º) em um jogo disputadíssimo que durou 2h46 e terminou com a vitória de virada do brasileiro por 2 a 1 (parciais de 6/4, 6/7 5/7, 5/7). É a primeira vez que o Brasil vence a Bélgica em cinco confrontos de Davis.

O primeiro set da partida teve apenas uma quebra, conquistada por Bergs ainda no game de abertura. Diante de um adversário que saca muito bem e se mostrava adaptado às condições de jogo mais rápidas, Monteiro só teve um break-point na parcial, quando perdia por 2/1, mas não conseguiu buscar o empate.

No segundo set, Tiago reagiu e manteve o jogo equilibrado contra o belga ao ter 100% dos pontos vencidos na rede, por exemplo, e venceu no tie-break por 7 a 6. O terceiro set manteve o equilíbrio entre os dois tenistas. Tiago teve 89% dos pontos ganhos no primeiro serviço contra 76% do belga e 64% dos pontos ganhos no segundo serviço contra 42% de Zizou.

O brasileiro teve sua primeira chance quando o placar estava empatado por 4/4, mas Bergs conseguiu sair de 0-30 e fez quatro pontos seguidos. Pressionado pelo placar e a um game da derrota, Monteiro confirmou o serviço sem maiores riscos e voltou a atacar o saque do belga para conseguir sua primeira e única quebra na partida. Sacando para o jogo, conseguiu consolidar a virada, que deu a importante vitória para o Brasil no confronto.

Depois do jogo, nas redes sociais, Monteiro enalteceu as vitórias e comemorou: “Vamos com tudo. O sonho ainda tá vivo. Vamos, Brasil!”.

Canhoto de 30 anos, Monteiro tem agora 13 vitórias e 13 derrotas na carreira em Copa Davis. O cearense havia perdido dois jogos na semana contra o italiano Matteo Arnaldi, numa batalha de 3h40 na última quarta-feira, e teve poucas chances contra o holandês Tallon Griekspoor na tarde seguinte.

No confronto entre as duplas Rafael Matos/Felipe Meligeni e Sander Gille/Joran Vliegen, os brasileiros saíram com vantagem de 2 a 0 no início do primeiro set, mas logo levaram o empate de 2 a 2. Apesar da disputa acirrada, os belgas venceram o primeiro set com 6 a 3 em 28 minutos.

O segundo set seguiu equilibrado, com duplas revezando a vantagem no placar, com um porcentual de primeiro serviço de 100% dos brasileiros contra 85% dos belgas. Em pontos ganhos no primeiro serviço, o índice era de 92% para Matos e Meligeni contra 69% de Gille Vliegen. O Brasil abriu vantagem de 4 a 2 e a manteve até vencer o segundo set por 6 a 3 em 31 minutos.

No terceiro set, o roteiro foi o mesmo: muito equilíbrio entre as duplas em todos os quesitos, menos em pontos ganhos no segundo serviço, nos quais os belgas tinham 67% de aproveitamento e os brasileiros, zero. A disputa era de ponto a ponto, com margem mínima para erros, mas os belgas acabaram vencendo por 2 a 1 (6/3, 3/6, 6/4).