Esporte Brasil vence 2 lutas e pode ganhar 3 medalhas no Mundial de Boxe do Usbequistão

A equipe brasileira masculina de boxe pode conquistar três medalhas no Mundial do Usbequistão, disputado na cidade de Tashkent. Nesta terça-feira, os brasileiros Wanderson de Oliveira (até 71 quilos) e Wanderley Pereira (75 quilos) venceram suas lutas e garantiram presença nas quartas de final.

Novo triunfo, nesta quarta-feira, faz com que os dois e mais Keno Marley (92 quilos) subam no pódio, pois no boxe não há disputa de terceiro lugar e quem perde na semifinal garante ao menos o bronze.

Wanderson teve de suar bastante para bater o belorusso Aliaksandr Radzionau, em decisão dividida. O resultado precisou ir a júri técnico, que deu vitória para o brasileiro por 4 a 3. Nas quartas, Shuga, como é conhecido, vai encarar, nesta quarta-feira, às 7h45 (horário de Brasília) o georgiano Ekserkhan Madiev.

Wanderley, cujo apelido é Holyfield, não teve problemas para eliminar o casaque Nurkanat Raiys. O brasileiro venceu todos os assaltos disputados e agora vai ter pela frente o australiano Callum Peters, às 12h45, pela vaga na decisão da categoria.

Já Keno, que se classificou na segunda-feira, sobe ao ringue às 8h45 para enfrentar o russo Muslim Gadzhimagomedov. O brasileiro busca a segunda medalha em Mundiais, porque foi prata na edição passada, na categoria até 86 quilos.