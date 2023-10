Esporte Brasil vai às finais do Mundial de Park com Raicca Ventura, Japinha, Pedro Barros e Luigi Cini

O Brasil terá quatro skatistas na final do Mundial de Park, em Roma, com uma representante na disputa feminina pelo título e três na prova masculina. Melhor brasileira do ranking da World Skate, válido para a corrida olímpica rumo a Paris-2024, em sexto lugar, Raicca Ventura teve uma exibição de gala e avançou à decisão com a terceira posição. Já Dora Varella e Isadora Pacheco, que também disputaram as semifinais, terminaram em décimo e 12º lugar, respectivamente, e acabaram eliminadas.

Raicca Ventura somou 87,16 pontos, atrás apenas das japonesas Kokona Hiraki (91,48), favorita ao título, e Hinano Kusaki (88,19). A disputa pelo pódio será neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília). “Eu passei para a final e estou muito feliz. É uma sensação inexplicável. Fiquei nervosa no começo, mas fui ficando mais tranquila com o tempo. Vou representar o Brasil nesta final”, disse a brasileira de 16 anos.

Na semifinal masculina, o Brasil teve quatro skatistas e três avançaram. Luigi Cini, sétimo colocado do ranking mundial e campeão do Pro Tour de San Juan, na Argentina, em maio, foi o grande destaque do dia, pois se classificou na primeira posição, com impressionantes 90,01 pontos anotados em sua segunda volta. Para alcançar a primeira posição, o curitibano desbancou os americanos Gavin Bottger (89,85), segundo colocado, e Jagger Eaton (89,49), o atual líder do ranking, que ficou em terceiro.

O segundo melhor brasileiro das semifinais foi o medalhista de prata olímpico Pedro Barros, skatista número 5 na classificação mundial. Ele avançou em sexto lugar, com nota 88,08. Logo abaixo dele, em sétimo, com 87,59, ficou Augusto Akio, o Japinha, vice-líder do ranking da World Skate. Já Pedro Carvalho anotou 76,15, ficou em 15º lugar e não conseguiu se classificar para a final, marcada para as 13h05, horário de Brasília.