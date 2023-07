Brasil termina Mundial de Esportes Aquáticos sem medalhas na piscina, após 400m e revezamentos

As três últimas esperanças de medalhas na piscina para o time Brasil durante o Mundial de Esportes Aquáticos não se concretizaram na noite deste sábado, em Fukuoka, no Japão. Última brasileira nas provas individuais, Gabrielle Roncatto não avançou na prova dos 400m medley feminino. Nos revezamentos, tanto o quarteto masculino quanto o feminino ficaram longe do pódio e da final no 4x100m medley.

A delegação de 26 nadadores do Brasil deixou um Mundial sem medalhas na piscina pela primeira vez desde o Mundial de 2007, em Melbourne, na Austrália. Os três melhores países nas provas de revezamento garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As outras 13 vagas levarão em conta o Mundial de Fukuoka e o Mundial de Doha em 2024, no qual o Brasil precisará nadar bem para conseguir a vaga nas Olimpíadas.

Gabrielle Roncatto fechou a prova dos 400m medley feminino em 27º, com tempo de 4min49s73. Apesar de não ser sua especialidade a prova dos 400m, a marca está bastante abaixo do seu recorde pessoal. Gabrielle terminou 13s85 atrás da australiana Jenna Forrester, líder da prova.

O revezamento masculino 4x100m medley terminou com o Brasil desqualificado por erro na transição. Guilherme Basseto, João Gomes Júnior, Kayky Mota e Marcelo Chierighini nadaram para a 11ª posição, com tempo de 3min34s58, mas terminaram desclassificados. Na hora da transição do peito para o borboleta, Kayky Mota largou antes de João Gomes, o que rendeu punição.

Já o time feminino, formado por Julia Góes, Jennifer Conceição, Gigi Diamante e Stephanie Balduccini, terminou na antepenúltima colocação no Mundial, também nos 4x100m medley. O quarteto fez tempo de 4min5s86 e terminou na 21ª colocação.

O time dos Estados Unidos levou o ouro nos dois revezamentos 4x100m medley. No masculino, os EUA venceram, seguidos por China e Austrália. Já no feminino, a Austrália ficou com a prata e o Canadá com o bronze. A Austrália faturou 13 ouros e 25 medalhas apenas na natação nesta edição do Mundial. Com sete ouros, os EUA ainda ganharam 20 pratas e 11 bronzes, somando 38 medalhas.

Na final dos 50m peito, Ruta Meilutyte, da Lituânia, venceu o ouro com tempo de 29s16, novo recorde mundial. A americana Lilly King ficou com a prata e a italiana Benedetta Pilato com o bronze. Os 50m livre nesta manhã de domingo foram vencidos pela sueca Sarah Sjostrom, que passou perto do recorde mundial e chegou ao seu 12º título em Mundiais.

Nos 1500m livre, o tunisiano Ahmed Hafnaoui se sagrou campeão após grande disputa com o americano Bobby Finke, que ficou com a prata. Nos 400m medley feminino, a canadense Summer McIntosh levou o ouro com sobra, tempo de 4min27s11.