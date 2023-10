Brasil terá sete skatistas na semifinal do Mundial; Pedro Barros e Raicca Ventura se destacam

O Brasil continua somando grandes resultados no Campeonato Mundial de Skate Park, em Roma. Nesta sexta-feira foram disputadas as quartas de final com o País tendo oito representantes no masculino e três no feminino. Dos 11 skatistas, a equipe nacional conseguiu colocar sete entre os semifinalistas deste sábado. Destaque para Pedro Barros, que somou a maior nota do dia entre os homens e para Raicca Ventura, segunda e Dora Varella, a quarta entre as mulheres – a outra representante na categoria, Isadora Pacheco, também se garantiu.

As competições do dia em Roma começaram com a disputa entre os homens e Pedro Barros fez bonito. O medalhista olímpico de prata em Tóquio acabou no topo entre os 16 classificados. Com manobras ousadas e perfeitas, cravou 84,71 pontos em sua segunda volta para superar o japonês Nagahara Yuro, que ficou perto com 84,43, e o americano Tom Schaar, com 84,11.

O Brasil terá mais quatro representantes na semifinal deste sábado, na luta por pontos preciosos no Ranking Mundial Olímpico de Skate, que definirá os representantes nos Jogos de Paris-2024. Pedro Carvalho avançou em sétimo, com 80,56, seguido de perto por Augusto Akio, com 78,56, resultados que os levariam às finais. Luigi Cini fez 76,32 e foi o 11º.

Akio é o segundo no ranking mundial, enquanto Pedro Barros aparece em quinto. Ambos entraram na disputa somente nessas quartas. Os demais representantes do Brasil na fase não foram bem. André Mariano (26º), Murilo Peres (27º), Kalani Konig (30º) e Pedro Quintas (31º) se despediram.

No feminino, mais resultados expressivos ao País, com 100% de aproveitamento nas quartas de final. A japonesa Hikari Kokona brilhou com a melhor nota geral do dia, somando impressionantes 86,12. Mas Raicca Ventura não desapontou, vindo logo atrás com 84,32, perto da também japonesa Kusaki Hinano, que fez 84,18.

Dora Varella fez uma nota mais distante do Top 3, mas não menos importante ao Brasil. Com 82,62, avançou em quarto, com Isadora Pacheco sento a 10ª com seus 79,30. Yndiara Asp, Lua Vicente, Fernanda Tonissi, Sofia Godoy e Victoria Bassi caíram na primeira fase, ficando fora das quartas de final.